Confirmado el precio del dólar este miércoles 24 de junio en cada banco

El Banco Central confirmó el precio del dólar que manejará cada banco este miércoles 24 de junio, cuando se dé comienzo a la apertura de venta de moneda norteamericana para el público en general.
Este martes, cada uno de los bancos mostró en sus pizarras una suba en el precio del dólar, lo que fue clave para el valor que tendrá la moneda norteamericana este miércoles en cada una de las entidades.
En tanto, el dólar blue volvió a levantar su número y si bien, se va a vender a un precio más caro que el oficial, la brecha entre ambos se habrá achicado en el inicio de este miércoles 24 de junio.
Cuál será el precio del dólar este miércoles 24 de junio en cada banco
Según los informes enviados por cada una de las entidades económicas al Banco Central, el precio del dólar este miércoles 24 de junio en cada uno de los bancos, será el siguiente:
- Banco Nación: $1.490
- Banco Galicia: $1.490
- Banco ICBC: $1.490
- Banco BBVA: $1.495
- Banco Supervielle: $1.497
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.490
- Banco Patagonia: $1.490
- Banco Hipotecario: $1.490
- Banco Santander: $1.490
- Brubank: $1.482
- Banco Credicoop: $1.490
- Banco Macro: $1.495
- Banco Piano: $1.490
- Banco de Comercio: $1.485
En tanto, en las cuevas volvió a surgir la brecha del dólar, ya que el informal subió a $1.495, por lo que este miércoles el dólar oficial se venderá a un precio más bajo.
Qué hacer con los dólares en el banco
Una de las inversiones más utilizadas por los ahorristas que no quieren correr riesgos es el plazo fijo en dólares. Si bien, el rendimiento no es demasiado, la seguridad de que no se perderá dinero y que se sabe cuánto se va a ganar desde la concepción del depósito son las claves principales.
Esta es la tasa de interés que ofrece cada banco para un plazo fijo en dólares a 30 días:
- Banco Nación (1,60% TNA)
- Banco Macro (1,50% TNA)
- Bco. Provincia, Galicia e Hipotecario (1,25% TNA)
- BBVA Argentina (1,00% TNA)
- Banco Ciudad (0,10% TNA)
- Santander, ICBC y Credicoop (0,05% TNA)