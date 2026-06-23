Confirmado el precio del dólar este miércoles 24 de junio en cada banco

Cuál será el precio del dólar este miércoles 24 de junio en cada banco

Según los informes enviados por cada una de las entidades económicas al Banco Central, el precio del dólar este miércoles 24 de junio en cada uno de los bancos, será el siguiente:

Banco Nación: $1.490

Banco Galicia: $1.490

Banco ICBC: $1.490

Banco BBVA: $1.495

Banco Supervielle: $1.497

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.490

Banco Patagonia: $1.490

Banco Hipotecario: $1.490

Banco Santander: $1.490

Brubank: $1.482

Banco Credicoop: $1.490

Banco Macro: $1.495

Banco Piano: $1.490

Banco de Comercio: $1.485

En tanto, en las cuevas volvió a surgir la brecha del dólar, ya que el informal subió a $1.495, por lo que este miércoles el dólar oficial se venderá a un precio más bajo.

Qué hacer con los dólares en el banco

Una de las inversiones más utilizadas por los ahorristas que no quieren correr riesgos es el plazo fijo en dólares. Si bien, el rendimiento no es demasiado, la seguridad de que no se perderá dinero y que se sabe cuánto se va a ganar desde la concepción del depósito son las claves principales.

Esta es la tasa de interés que ofrece cada banco para un plazo fijo en dólares a 30 días: