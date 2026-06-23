Sierra Pintada en primer plano: la histórica mina de uranio de Mendoza abre sus puertas a la prensa

Otra imagen de la mina de uranio Sierra Pintada, en San Rafael.

El complejo permanece inactivo desde 1997 y tiene pendiente un proceso de remediación de pasivos ambientales que todavía no fue concluido.

Un yacimiento estratégico para el plan nuclear

Durante décadas, Sierra Pintada fue el principal centro de producción de uranio del país. Desde allí se extrajeron miles de toneladas destinadas al abastecimiento de la industria nuclear argentina, hasta que la explotación fue suspendida en la década de 1990, cuando el país comenzó a importar el mineral.

Actualmente, Argentina compra uranio en el exterior para abastecer las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse, mientras que Sierra Pintada conserva recursos estimados en más de 6.000 toneladas de ese material estratégico y cuenta con instalaciones industriales, laboratorios y personal especializado.

Todo indica que esa zona de Mendoza volverá a tener actividad. Hay planes de remediación y voluntad de reactivar Sierra Pintada. Imagen ilustrativa.

El desafío de la remediación ambiental

Sin embargo, cualquier proyecto de reactivación deberá enfrentar primero una cuestión central: la remediación de los pasivos ambientales generados durante décadas de actividad minera.

Uno de los principales puntos de preocupación son los aproximadamente 5.000 tambores con residuos de uranio enterrados en el predio antes de la sanción de la normativa ambiental vigente. Además, en el sitio permanecen materiales radiactivos derivados del procesamiento del mineral, cuya gestión forma parte del plan de saneamiento aprobado por Mendoza en 2019.

Las obras de remediación habían recibido financiamiento nacional y un cronograma de ejecución que proyectaba avances significativos durante los próximos años.

Una visita con mirada técnica y política

La inspección prevista permitirá evaluar el estado actual del complejo y revisar el avance de los trabajos realizados en materia ambiental.

Además, la presencia conjunta de la CNEA y del Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza es interpretada como una señal de coordinación entre Nación y Provincia en torno a uno de los proyectos más sensibles y estratégicos vinculados al futuro de la energía nuclear argentina.

Con el uranio nuevamente en la agenda energética nacional, Sierra Pintada vuelve a ocupar un lugar central en la discusión sobre soberanía energética y pone a la Argentina en el foco del mundo, buscando abastecerse en medio de la escasez y la transición energética.