Abren retiros voluntarios en Parques Nacionales y suprimirán los cargos que queden vacantes

Desde la representación sindical de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) advirtieron que la meta del gobierno nacional consiste en reducir cerca de 400 puestos de trabajo en el sector. La alarma en el ámbito laboral creció tras las expresiones de la jefatura de gabinete, donde se planteó el objetivo de achicar en un 20% la planta general de dependientes estatales, lo que generó preocupación respecto a la capacidad de control técnico en el territorio.

Los delegados manifestaron que la reducción de personal permanente debilita la capacidad estatal para actuar ante emergencias climáticas y prevenir incendios forestales en las diversas reservas del país. Según las fuentes gremiales, este esquema de incentivos económicos constituye un mecanismo de vaciamiento operativo para el sector técnico.

El impacto del retiro voluntario en las provincias

Desde la perspectiva gubernamental, la iniciativa responde a la necesidad explícita de optimizar la dotación de la firma y de avanzar hacia un esquema de administración pública nacional que resulte ágil, transparente y eficaz. Las autoridades señalaron que el proceso de inscripción y baja constará de cinco fases consecutivas que se inician con la postulación formal y concluyen con la notificación definitiva del cese laboral.

La puesta en marcha de este plan de retiro voluntario abrió diversos interrogantes en jurisdicciones del interior profundo del país. En provincias como Misiones, que alberga al Parque Nacional Iguazú, o en regiones de la Patagonia, las áreas protegidas representan un motor clave de desarrollo para el sector turístico internacional y la generación de empleo indirecto. En Mendoza las áreas protegidas son administradas por la provincia.

La duda compartida por los operadores de servicios turísticos privados se vincula a la logística cotidiana. El debate se concentra en determinar si la disminución de agentes en el terreno podrá compensarse mediante la digitalización de trámites y una modernización de la gestión, o si afectará tareas esenciales como la fiscalización ambiental, el guiado seguro y el mantenimiento de senderos de la entidad nacional.