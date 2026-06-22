El SUTE confirmó que docentes y celadores definirán si aceptan la propuesta salarial del Gobierno

El secretario general del SUTE, Gustavo Correa.

“Parte de las cosas que veníamos planteando era que se atendiera que habíamos perdido entre 5% y 6% en el primer semestre”, sostuvo el dirigente gremial.

En ese sentido, detalló que el Ejecutivo ofreció una cuota extraordinaria de útiles y vestimenta de $330.000 para docentes y de $300.000 para celadores, a abonarse en tres cuotas. En el caso de los docentes, el beneficio se liquidaría por cargo.

Los otros puntos que marcó el sindicato

Correa indicó además que la propuesta incorpora otros puntos que el sindicato venía reclamando en las mesas de negociación. Entre ellos mencionó la revisión del protocolo de actuación para proteger a docentes, directivos y celadores frente a situaciones que se registran actualmente en las escuelas de la provincia.

También señaló que existen compromisos vinculados con las licencias por enfermedades inculpables, una mesa técnica para abordar la situación de los cargos jerárquicos en noviembre y definiciones específicas relacionadas con los celadores.

“Hoy se está consultando en las escuelas y las escuelas definirán si se acepta o se rechaza”, explicó el titular del gremio.

El dirigente advirtió que un eventual rechazo de la oferta podría derivar en medidas de fuerza luego del receso invernal. “Si hay algún rechazo, va a estar vinculado seguramente a que iniciemos con conflicto en la vuelta del receso”, afirmó.

Por su parte, desde el Gobierno informaron que la propuesta fue recibida por los representantes gremiales, quienes la pondrán a consideración de los trabajadores antes de comunicar una respuesta formal el próximo 1 de julio.

La negociación involucra tanto a docentes como a celadores dependientes de la Dirección General de Escuelas y continuará una vez que el sindicato concluya el proceso de consulta en los establecimientos educativos.