El dólar blue trepó $15 y alcanzó su récord en 5 meses

Mientras tanto, el dólar tarjeta continuó en ascenso, al sumar $5 para terminar ubicándose en $1.924, cada vez más cerca de los $2.000 (incluído el recargo de 30% a cuenta de Ganancias).

El dólar blue, con otro récord

La última vez que el dólar paralelo había llegado a $1.495 fue el 22 de enero. Pero había empezado el año con otro récord: el 2 de enero terminó vendiéndose a $1.535.

La evolución del mercado cambiario contrastó con el optimismo que muestran otros indicadores financieros, con bonos en ascenso y el riesgo país en su valor mínimo desde 2018.

Pero al mismo tiempo, salvo la caída del dólar CCL (Contado con Liquidación), la mayoría de cotizaciones en alza muestra que la expectativa de estabilidad económica aún convive con una fuerte cobertura en moneda estadounidense.

Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros

Por su parte, el dólar mayorista operó con una tendencia alcista a $1.461, producto de una suba de $10 convalidada por la firme demanda de divisas de las empresas.

En el ámbito financiero, el dólar MEP o Bolsa acompañó las subas generalizadas de la jornada: también resultó de un alza de $10 para ubicarse finalmente en los $1.478,10.

Sorpresivamente, el dólar Contado con Liquidación (CCL) cortó su racha positiva de $30 previos. Y y cayó levemente este lunes para cerrar en $1.525,61.