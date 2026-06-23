El dólar oficial llegó a $1.490 y quedó cerca de otro récord, con el blue arriba de $1.500

Mientras tanto, el dólar tarjeta (que incluye el recargo impositivo del 30%) acompañó la suba del oficial, sumando un incremento que lo llevó a superar los $1.939, cada vez más cerca de los $2.000.

El mercado del dólar blue se movió, y la cotización informal rompió la barrera de $1.500 por primera vez en 5 meses

El dólar blue quiebra un nuevo récord

La cotización de la divisa informal permanece en niveles máximos históricos que no se registraban desde el verano, consolidando la tendencia alcista que viene arrastrando a lo largo de todo el mes.

De hecho, al llegar a los $1.505 para la venta este martes 23 de junio el dólar blue también quedó apenas por debajo de su pico durante el primer semestre ($1.535).

El comportamiento general de las plazas de cambio volvió a contrastar con el desempeño de otros activos financieros del mercado local, en un día marcado por reajustes en el riesgo país y el rendimiento de los títulos públicos.

La sostenida cotización de las principales variantes de cambio consolida un escenario donde las expectativas de ordenamiento macroeconómico todavía conviven con una demanda constante de moneda estadounidense.

Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros

Por su lado, el dólar oficial mayorista operó en la rueda con una clara tendencia alcista y sumó $10 para posicionarse finalmente en $1.471,50, producto de la firme demanda de divisas por parte de las empresas.

En el ámbito financiero bursátil, los tipos de cambio clave superaron la barrera de los $1.500: el dólar MEP o Bolsa acompañó las subas generalizadas de la jornada y cerró en $1.507,69, a raíz de un alza de 1,67%.

Por último, el dólar Contado con Liquidación (CCL) profundizó su sendero ascendente y escaló con fuerza este martes, registrando un valor promedio de cierre de $1.553,49. Y fue el segundo de mayor aumento (1,53%).