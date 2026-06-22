Confirmado el precio del dólar este martes 23 de junio en cada uno de los bancos

Cuál será el precio del dólar este martes 23 de junio en cada banco

Según los informes enviados por cada una de las entidades económicas al Banco Central, el precio del dólar este martes 23 de junio en cada uno de los bancos, será el siguiente:

Banco Nación: $1.475

Banco Galicia: $1.470

Banco ICBC: $1.485

Banco BBVA: $1.480

Banco Supervielle: $1.480

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.485

Banco Patagonia: $1.485

Banco Hipotecario: $1.475

Banco Santander: $1.480

Brubank: $1.470

Banco Credicoop: $1.480

Banco Macro: $1.480

Banco Piano: $1.480

Banco de Comercio: $1.475

En tanto, en las cuevas volvió a surgir la brecha del dólar, ya que el informal se mantuvo en $1.480, por lo que este martes el dólar oficial se venderá a un precio más bajo.

Qué hacer con los dólares en el banco

Una de las inversiones más populares para los ahorristas que no quieren correr riesgos es el plazo fijo en dólares. Si bien, el margen de ganancia no es elevado, está la seguridad de que no se perderá dinero y que se sabe cuánto se va a ganar desde la concepción del depósito.

Esta es la tasa de interés que ofrece cada banco para un plazo fijo en dólares a 30 días: