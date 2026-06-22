Confirmado el precio del dólar este martes 23 de junio en cada uno de los bancos

Los bancos más importantes de Argentina le dieron a conocer al Banco Central cuál será el precio del dólar este martes 23 de junio, luego de un comienzo de semana en el que la moneda norteamericana tuvo un leve movimiento.
Tras una semana con un aumento importante en el precio del dólar, este lunes hubo movimientos leves que fueron claves para que todos los bancos confirmaran a la entidad que los rige sobre cuál será el precio de venta al público de la moneda norteamericana.
En tanto, en las cuevas también se dio a conocer el precio del dólar blue e informal y si este se mantendrá en igualdad con el oficial o si resurge nuevamente una brecha entre ambos.
Cuál será el precio del dólar este martes 23 de junio en cada banco
Según los informes enviados por cada una de las entidades económicas al Banco Central, el precio del dólar este martes 23 de junio en cada uno de los bancos, será el siguiente:
- Banco Nación: $1.475
- Banco Galicia: $1.470
- Banco ICBC: $1.485
- Banco BBVA: $1.480
- Banco Supervielle: $1.480
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.485
- Banco Patagonia: $1.485
- Banco Hipotecario: $1.475
- Banco Santander: $1.480
- Brubank: $1.470
- Banco Credicoop: $1.480
- Banco Macro: $1.480
- Banco Piano: $1.480
- Banco de Comercio: $1.475
En tanto, en las cuevas volvió a surgir la brecha del dólar, ya que el informal se mantuvo en $1.480, por lo que este martes el dólar oficial se venderá a un precio más bajo.
Qué hacer con los dólares en el banco
Una de las inversiones más populares para los ahorristas que no quieren correr riesgos es el plazo fijo en dólares. Si bien, el margen de ganancia no es elevado, está la seguridad de que no se perderá dinero y que se sabe cuánto se va a ganar desde la concepción del depósito.
Esta es la tasa de interés que ofrece cada banco para un plazo fijo en dólares a 30 días:
- Banco Nación (1,60% TNA)
- Banco Macro (1,50% TNA)
- Bco. Provincia, Galicia e Hipotecario (1,25% TNA)
- BBVA Argentina (1,00% TNA)
- Banco Ciudad (0,10% TNA)
- Santander, ICBC y Credicoop (0,05% TNA)