Confirmado el precio del dólar este lunes 22 de junio de 2026 en todos los bancos

Está confirmado el precio del dólar para este lunes 22 junio. La confirmación fue dada por cada uno de los bancos al Banco Central luego de una semana en la que la moneda norteamericana tuvo varios movimientos en su precio.
El precio del dólar durante el último viernes fue clave para que los bancos más importantes de Argentina decidieran cuál va a ser el precio inicial del dólar en la mañana de este lunes. De hecho, en el aumento del precio ha sido vital el pago de aguinaldos, por lo que no sería de descartar otro incremento en los próximos días.
En tanto, además de las entidades económicas, las cuevas también dieron a conocer a cuánto se venderá el dólar blue o dólar informar en el comienzo de la semana.
Cuál será el precio del dólar este lunes 22 de junio en cada banco
Según los informes enviados por cada una de las entidades económicas al Banco Central, el precio del dólar este martes 16 de junio en cada uno de los bancos, será el siguiente:
- Banco Nación: $1.480
- Banco Galicia: $1.480
- Banco ICBC: $1.485
- Banco BBVA: $1.480
- Banco Supervielle: $1.484
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.475
- Banco Patagonia: $1.485
- Banco Hipotecario: $1.480
- Banco Santander: $1.485
- Brubank: $1.475
- Banco Credicoop: $1.480
- Banco Macro: $1.485
- Banco Piano: $1.480
- Banco de Comercio: $1.475
A cuánto se venderá el dólar blue este lunes 22 de junio
El dólar blue revirtió la tendencia que venía manteniendo y este lunes 22 de junio se comenzará a vender en las cuevas al mismo precio que el dólar oficial, llegando a un valor de $1.480, según lo confirmado por las cuevas.
De esta manera, el dólar blue eliminó su brecha con el dólar oficial, compartiendo ambos el mismo precio en el comienzo de la semana, aunque con la incertidumbre de lo que ocurrirá en los próximos días.