Confirmado el precio del dólar este lunes 22 de junio de 2026 en todos los bancos

El precio del dólar durante el último viernes fue clave para que los bancos más importantes de Argentina decidieran cuál va a ser el precio inicial del dólar en la mañana de este lunes. De hecho, en el aumento del precio ha sido vital el pago de aguinaldos, por lo que no sería de descartar otro incremento en los próximos días.

En tanto, además de las entidades económicas, las cuevas también dieron a conocer a cuánto se venderá el dólar blue o dólar informar en el comienzo de la semana.