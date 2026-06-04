Genneia habilitó al 100% el Parque Solar San Rafael y Mendoza se acercó a los 800 MW de energía

parque solar san rafael La inversión para el Parque Solar San Rafael fue de U$S180 millones. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

De acuerdo con el informe y las evaluaciones técnicas, la producción anual de este complejo superará los 500.000 MWh. Este volumen de generación es equivalente al consumo eléctrico de aproximadamente 135.000 hogares.

Asimismo, el funcionamiento de la planta contribuirá a evitar la emisión de cerca de 230.000 toneladas de dióxido de carbono por año, lo que refuerza el aporte de la provincia a la transición energética y a la reducción global de emisiones.

La articulación para la generación de energía

Respecto a este hito, las autoridades provinciales manifestaron su postura sobre el impacto de la obra en el sistema local. «La entrada en operación plena de un nuevo parque solar en Mendoza refleja la transición energética que efectivamente está abordando la provincia de Mendoza, con planificación que surge de la sinergia entre la visión del regulador, junto a la inversión y eficiencia del sector privado», afirmó la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre.

La funcionaria del Poder Ejecutivo agregó que este nuevo avance «reafirma el posicionamiento de Mendoza como una provincia modelo en energías renovables» y destacó que el crecimiento de la infraestructura energética provincial constituye una herramienta fundamental para acompañar el desarrollo industrial y minero con energía limpia, competitiva y sostenible.

Por su parte, Bernardo Andrews, CEO de Genneia, analizó el alcance corporativo de la habilitación comercial de San Rafael y ratificó la capacidad de ejecución a gran escala de la firma. El directivo señaló que este activo suministrará energía eficiente a la industria argentina, con un especial foco puesto en el sector minero de la región, el cual demanda soluciones de descarbonización robustas para viabilizar de forma efectiva sus operaciones en los mercados globales.

Parque solar san Rafael.jpg La infraestructura del predio del Parque Solar San Rafael se emplaza sobre una superficie de 500 hectáreas en el distrito 25 de Mayo. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Inversiones y proyección del parque solar San Rafael

Con la puesta en marcha definitiva del Parque Solar San Rafael, la empresa Genneia superó los 430 millones de dólares invertidos en Mendoza. La compañía energética cuenta actualmente con tres activos solares operativos en la provincia que suman 450 MW de capacidad instalada en su conjunto. Este volumen consolida al territorio mendocino como uno de los principales polos de generación solar de toda la Argentina.

Esta capacidad instalada resulta estratégica para abastecer de forma directa a grandes usuarios industriales a través del Mercado a Término de Energías Renovables (MATER).

De este modo, se fortalece la oferta de energía limpia para los sectores productivos que presentan una creciente demanda energética, entre los que se destacan la minería, la industria y otras actividades vinculadas al desarrollo económico de la provincia.

Una oportunidad para el desarrollo de la minería

Durante la etapa de construcción, las tareas de la obra civil y eléctrica movilizaron a más de 300 trabajadores en su pico de actividad, lo que generó empleo directo y movimiento económico en la región sur.

La incorporación de nueva generación renovable adquiere especial relevancia en el contexto del crecimiento de sectores estratégicos como la minería, que requiere cada vez más disponibilidad de energía competitiva para abastecer proyectos de exploración, construcción y producción.

parque solar san rafael1 El parque solar de Genneia cuenta con un total de 400.000 paneles solares bifaciales de alta eficiencia. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

El acceso a energía limpia constituye un factor determinante para el cumplimiento de los estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), los cuales son exigidos por los mercados internacionales y por los organismos de financiamiento que acompañan el desarrollo de los grandes proyectos productivos.

En este escenario, Mendoza avanza en la construcción de una oferta energética capaz de acompañar el crecimiento de la actividad minera y de otros sectores industriales, fortaleciendo su competitividad y generando nuevas oportunidades de inversión.

La puesta en funcionamiento de San Rafael se suma a otros proyectos estratégicos incorporados al sistema eléctrico provincial, entre ellos El Quemado, inaugurado en Las Heras, y el Parque Solar Anchoris, ubicado en Luján de Cuyo, con 180 MW.

Actualmente, Mendoza suma un total de 774,4 MW de capacidad instalada con los distintos parques solares que tiene en funcionamiento en el territorio provincial. En línea con este crecimiento en energías limpias, se proyecta superar los 1.000 MW al 2030 con proyectos en carpeta como el Parque Solar Mendoza Sur, también perteneciente a Genneia.

El crecimiento de la generación eléctrica se complementa con un programa de infraestructura energética. Entre las obras en marcha se destacan la Estación Transformadora Valle de Uco, la Estación Transformadora Mendoza Norte y la obra Marcado-La Dormida, además del reciente inicio del proceso licitatorio para una nueva línea de alta tensión de 132 kV que conectará San Rafael con General Alvear.