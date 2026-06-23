El desempleo casi no varió el último año, pero creció la informalidad

La tasa de empleo informal llegó a 44,2%, equivalente a un crecimiento interanual de 2,2 puntos porcentuales.

Al discriminarlo por regiones, resulta que Cuyo registró, con 45,1% de ocupación, un 5,5% de desempleo durante el primer trimestre. Y terminó ubicándose entre las tasas más bajas, por encima de Patagonia (5%) y el Noroeste (4,9%).

Qué pasó con el desempleo en Mendoza

Tampoco hubo demasiados cambios en el grupo de la PEA (Población Económicamente Activa) de trabajadores a quienes no les alcanza sus ingresos. Los ocupados demandantes de empleo pasaron de un año al otro de 16,1% a 15,8%.

En tanto, en el Gran Mendoza la ocupación según el INDEC alcanzó a marzo un 44,8%, al mismo nivel que el dato nacional. Eso ubicó al área metropolitana de la provincia por encima de San Luis (42,5%), pero debajo del Gran San Juan (46,9%).

Pero la tasa de desempleo local es menor al índice asignado por la estadística al promedio país. De acuerdo al cálculo más reciente tocó el 7,3%, o sea, 0,5% inferior.

En números absolutos, significa que estadísticamente hay 851.000 mendocinos con trabajo. Pero al mismo tiempo, otros 49.000 desempleados.

A su vez, entre los que a marzo trabajaban más de 36 horas semanales, al menos 189 mil buscaban un segundo empleo. O sea, casi 2 de cada 10 se consideran parte de los llamados "ocupados demandantes".