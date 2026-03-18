La desocupación subió el último año y ya se ubica en el 7,5% de acuerdo a la estadística del INDEC al último cuatrimestre del 2025. Refleja un aumento interanual, que en el Gran Mendoza resultó en un índice del 6,7%, por debajo de Córdoba (8,8%) y superior al nivel del Gran Rosario (6,5%) y Gran San Juan (2,7%).
La desocupación aumentó en 2025 y cerró con 7,5% a nivel nacional, según el INDEC
El Gran Mendoza llegó a 6,7%, que equivale a 35.000 personas sin trabajo. La desocupación se mantiene arriba del Gran Rosario (6,5%), y debajo de Córdoba 8,8%
A fines del 2024 la tasa de desempleo se ubicaba en 6,4%, con lo cual la variación interanual fue de 1,1 puntos porcentuales.
La mayor suba de la tasa de desocupación se concentró en hombres y mujeres de entre 14 y 29 años, aunque en distinta proporción. Mientras entre las mujeres creció 3 puntos el último año, para los hombres la suba fue de 3,7 puntos.
En cambio, para los grupos de edades centrales (de 30 a 64 años), tanto de mujeres como de varones, las tasas se mantuvieron estables.
Qué pasó con la desocupación en Mendoza
Sobre la PEA (Población Económicamente Activa), que en Gran Mendoza llega a 517.000 hombres y mujeres de distintas edades, los nuevos datos del mercado laboral muestran que en el área metropolitana 483.000 tienen empleo.
A su vez, el nuevo índice de desocupación equivale que otras 35.000 personas no lo tienen.
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