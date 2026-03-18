La desocupación aumentó en 2025 y cerró con 7,5% a nivel nacional, según el INDEC

A fines del 2024 la tasa de desempleo se ubicaba en 6,4%, con lo cual la variación interanual fue de 1,1 puntos porcentuales.

La mayor suba de la tasa de desocupación se concentró en hombres y mujeres de entre 14 y 29 años, aunque en distinta proporción. Mientras entre las mujeres creció 3 puntos el último año, para los hombres la suba fue de 3,7 puntos.