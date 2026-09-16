Pasar varias horas frente a la computadora o utilizar el teléfono durante largos períodos puede generar molestias en las muñecas. El uso constante del teclado, el mouse y las pantallas táctiles mantiene las manos y los antebrazos en posiciones repetitivas que pueden provocar tensión, rigidez y pérdida de movilidad.
Si te duelen las muñecas por el mal uso del teléfono o la computadora, estos son los mejores ejercicios para aliviar las molestias
Si sentís dolor en las muñecas por el uso constante del teléfono o la computadora, estos son los ejercicios ideales para aliviar la molestia
Incorporar algunos ejercicios para las muñecas ayuda a mantener la articulación activa y fortalecer los músculos que participan en sus movimientos. Además, realizar pausas durante la jornada y mejorar la postura frente al escritorio resulta fundamental para reducir la sobrecarga.
Cuáles son los mejores ejercicios para fortalecer y movilizar las muñecas
Uno de los movimientos más útiles combina flexión y extensión de muñeca. Para realizarlo, apoyá el antebrazo sobre una mesa y dejá la mano fuera del borde. Subí y bajá lentamente la mano, primero hacia arriba y después hacia abajo. El movimiento puede hacerse sin peso al principio y luego incorporar una resistencia ligera, siempre de manera controlada.
Otro ejercicio recomendado es el fortalecimiento del agarre. Podés utilizar una pelota terapéutica o masilla para apretarla suavemente durante unos segundos y después relajar la mano. Este trabajo permite desarrollar la fuerza de prensión y contribuye a mejorar la estabilidad y funcionalidad de la mano.
La pronación y supinación también forman parte de una rutina completa. Mantené el codo cerca del cuerpo y gira lentamente el antebrazo hasta colocar la palma hacia arriba. Después, realizá el movimiento contrario hasta orientarla hacia abajo. La clave está en evitar movimientos bruscos y trabajar dentro de un rango cómodo.
Por último, las rotaciones de muñeca ayudan a conservar la movilidad articular. Hacé círculos lentos con la mano hacia un lado y luego hacia el otro. También podés complementar este ejercicio con estiramientos suaves de los dedos y la palma.
Estos ejercicios pueden incorporarse durante las pausas de trabajo, especialmente después de períodos prolongados frente a una pantalla. Sin embargo, si el dolor de muñeca es intenso, persiste, aparece hinchazón, hormigueo, pérdida de fuerza o dificultad para mover la mano, es importante consultar con un kinesiólogo.
En pocas palabras
- Dolor de muñecas: Ejercicios para aliviar molestias por uso constante de teléfono o computadora.
- Fortalecimiento: Movimientos de flexión, extensión, agarre y rotación para manos y antebrazos.
- Prevención: Incorporar pausas, mejorar postura y consultar a un profesional si el dolor persiste.