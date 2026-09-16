Si te duelen las muñecas por el mal uso del teléfono o la computadora, estos son los mejores ejercicios para aliviar las molestias

Otro ejercicio recomendado es el fortalecimiento del agarre. Podés utilizar una pelota terapéutica o masilla para apretarla suavemente durante unos segundos y después relajar la mano. Este trabajo permite desarrollar la fuerza de prensión y contribuye a mejorar la estabilidad y funcionalidad de la mano.

La pronación y supinación también forman parte de una rutina completa. Mantené el codo cerca del cuerpo y gira lentamente el antebrazo hasta colocar la palma hacia arriba. Después, realizá el movimiento contrario hasta orientarla hacia abajo. La clave está en evitar movimientos bruscos y trabajar dentro de un rango cómodo.

Por último, las rotaciones de muñeca ayudan a conservar la movilidad articular. Hacé círculos lentos con la mano hacia un lado y luego hacia el otro. También podés complementar este ejercicio con estiramientos suaves de los dedos y la palma.

Conocé cuáles son los mejores ejercicios para fortalecer las muñecas.

Estos ejercicios pueden incorporarse durante las pausas de trabajo, especialmente después de períodos prolongados frente a una pantalla. Sin embargo, si el dolor de muñeca es intenso, persiste, aparece hinchazón, hormigueo, pérdida de fuerza o dificultad para mover la mano, es importante consultar con un kinesiólogo.