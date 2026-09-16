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Si te duelen las muñecas por el mal uso del teléfono o la computadora, estos son los mejores ejercicios para aliviar las molestias

Si sentís dolor en las muñecas por el uso constante del teléfono o la computadora, estos son los ejercicios ideales para aliviar la molestia

Walter Vasquez
Por Walter Vasquez [email protected]
Aprendé a aliviar el dolor en tus muñecas.

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Pasar varias horas frente a la computadora o utilizar el teléfono durante largos períodos puede generar molestias en las muñecas. El uso constante del teclado, el mouse y las pantallas táctiles mantiene las manos y los antebrazos en posiciones repetitivas que pueden provocar tensión, rigidez y pérdida de movilidad.

Incorporar algunos ejercicios para las muñecas ayuda a mantener la articulación activa y fortalecer los músculos que participan en sus movimientos. Además, realizar pausas durante la jornada y mejorar la postura frente al escritorio resulta fundamental para reducir la sobrecarga.

Cuáles son los mejores ejercicios para fortalecer y movilizar las muñecas

Uno de los movimientos más útiles combina flexión y extensión de muñeca. Para realizarlo, apoyá el antebrazo sobre una mesa y dejá la mano fuera del borde. Subí y bajá lentamente la mano, primero hacia arriba y después hacia abajo. El movimiento puede hacerse sin peso al principio y luego incorporar una resistencia ligera, siempre de manera controlada.

Otro ejercicio recomendado es el fortalecimiento del agarre. Podés utilizar una pelota terapéutica o masilla para apretarla suavemente durante unos segundos y después relajar la mano. Este trabajo permite desarrollar la fuerza de prensión y contribuye a mejorar la estabilidad y funcionalidad de la mano.

La pronación y supinación también forman parte de una rutina completa. Mantené el codo cerca del cuerpo y gira lentamente el antebrazo hasta colocar la palma hacia arriba. Después, realizá el movimiento contrario hasta orientarla hacia abajo. La clave está en evitar movimientos bruscos y trabajar dentro de un rango cómodo.

Por último, las rotaciones de muñeca ayudan a conservar la movilidad articular. Hacé círculos lentos con la mano hacia un lado y luego hacia el otro. También podés complementar este ejercicio con estiramientos suaves de los dedos y la palma.

Conocé cuáles son los mejores ejercicios para fortalecer las muñecas.

Conocé cuáles son los mejores ejercicios para fortalecer las muñecas.

Estos ejercicios pueden incorporarse durante las pausas de trabajo, especialmente después de períodos prolongados frente a una pantalla. Sin embargo, si el dolor de muñeca es intenso, persiste, aparece hinchazón, hormigueo, pérdida de fuerza o dificultad para mover la mano, es importante consultar con un kinesiólogo.

En pocas palabras

  • Dolor de muñecas: Ejercicios para aliviar molestias por uso constante de teléfono o computadora.
  • Fortalecimiento: Movimientos de flexión, extensión, agarre y rotación para manos y antebrazos.
  • Prevención: Incorporar pausas, mejorar postura y consultar a un profesional si el dolor persiste.
Resumen generado por Thinkindot AI

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