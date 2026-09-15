Cuál es el ejercicio perfecto para cuidar la salud mental, según la ciencia

Por eso, no existe una única respuesta cuando se busca el ejercicio perfecto para la salud mental. Para una persona puede ser salir a correr varias veces por semana, mientras que otra puede encontrar mayor motivación en las pesas, el fútbol, la natación o las clases grupales.

La constancia marca una diferencia fundamental. Comenzar una actividad con entusiasmo y abandonarla pocas semanas después no permite construir el hábito necesario. Si un deporte no genera interés o se siente como una obligación permanente, cambiar de opción forma parte del proceso y no representa un fracaso.

Encontrar la actividad adecuada suele traducirse en una relación más natural con el ejercicio. Con el tiempo, el entrenamiento deja de ser una tarea pendiente y se convierte en un momento esperado del día. Después de una sesión aparece el cansancio físico, pero también una sensación de mayor claridad mental y un mejor estado de ánimo.

Además, mantener una rutina de actividad física puede favorecer el descanso nocturno, otro aspecto estrechamente relacionado con la salud mental. Por eso, más que perseguir el deporte considerado universalmente como el mejor, la recomendación es encontrar aquel que se pueda disfrutar, practicar con frecuencia y mantener durante meses.