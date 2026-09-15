Cuál es el ejercicio perfecto para cuidar la salud mental, según la ciencia

Entrenar no solo permite fortalecer los músculos, mejorar la resistencia o mantener un peso saludable. La actividad física también tiene un impacto importante sobre el bienestar emocional, especialmente cuando se convierte en un hábito sostenido en el tiempo. Pero, ¿existe un ejercicio específico que sea mejor que los demás para cuidar la salud mental? Esto dice la ciencia.
Lo dice la ciencia: este el ejercicio perfecto para cuidar la salud mental
En relación a lo planteado anteriormente, la ciencia apunta a una respuesta diferente de la que muchos esperan. Un estudio publicado en el Journal of Clinical Medicine analizó la relación entre la práctica de actividad física, los síntomas depresivos y la calidad del sueño en más de 300 personas. Los resultados ponen el foco no tanto en un ejercicio puntual, sino en encontrar una actividad que pueda mantenerse con regularidad.
Correr, caminar, andar en bicicleta, nadar, entrenar en un gimnasio o practicar algún deporte pueden convertirse en excelentes opciones. La clave está en elegir una actividad que resulte atractiva y permita mantener una frecuencia constante. La intensidad también tiene un papel importante, por lo que progresar en el esfuerzo de manera adecuada ayuda a obtener mayores beneficios.
Por eso, no existe una única respuesta cuando se busca el ejercicio perfecto para la salud mental. Para una persona puede ser salir a correr varias veces por semana, mientras que otra puede encontrar mayor motivación en las pesas, el fútbol, la natación o las clases grupales.
La constancia marca una diferencia fundamental. Comenzar una actividad con entusiasmo y abandonarla pocas semanas después no permite construir el hábito necesario. Si un deporte no genera interés o se siente como una obligación permanente, cambiar de opción forma parte del proceso y no representa un fracaso.
Encontrar la actividad adecuada suele traducirse en una relación más natural con el ejercicio. Con el tiempo, el entrenamiento deja de ser una tarea pendiente y se convierte en un momento esperado del día. Después de una sesión aparece el cansancio físico, pero también una sensación de mayor claridad mental y un mejor estado de ánimo.
Además, mantener una rutina de actividad física puede favorecer el descanso nocturno, otro aspecto estrechamente relacionado con la salud mental. Por eso, más que perseguir el deporte considerado universalmente como el mejor, la recomendación es encontrar aquel que se pueda disfrutar, practicar con frecuencia y mantener durante meses.
En pocas palabras
- El ejercicio: La ciencia sugiere que no hay un ejercicio perfecto, sino la constancia en una actividad que genere placer y se mantenga en el tiempo.
- Beneficios: La actividad física regular mejora el bienestar emocional, ayuda a la calidad del sueño y alivia síntomas depresivos.
- Recomendación: Se aconseja elegir una actividad atractiva, progresar en intensidad y mantenerla con frecuencia para obtener mayores beneficios para la salud mental.