Si ves o escuchas una golondrina merodeando por tu casa o jardín, te contamos qué significa y por qué es bueno

Encontrar los animales de este tipo puede sorprender, pero es normal verlos. Parece misteriosa, pero lejos de ser una mala señal, su presencia es en la mayoría de los casos una excelente noticia para el hogar y el ambiente. Te revelamos qué significa.

¿Qué representa una golondrina desde el feng shui?

Una golondrina tiene un significado especial cuando aparece durante un cambio, una pérdida o una espera.

Para muchas culturas, los animales representan mensajes simbólicos, libertad y conexión con la naturaleza. En el feng shui, la antigua filosofía china, su presencia puede tener un significado especial. Si últimamente viste o escuchaste una golondrina cerca de tu casa, podría no ser casualidad, ya que tanto para esta disciplina como para muchas tradiciones populares, representa lo siguiente: