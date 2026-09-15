Un experto reveló los beneficios de colocar plantas en las esquinas de la casa: cuáles son las protagonistas

Las plantas revitalizan, refrescan en el verano, embellecen, llenan de aroma y por supuesto, aportan textura a espacios en blanco que suelen quedar descuidados dentro de la casa. Así ocurre con las esquinas; por eso, nada mejor que conocer cuáles se adaptan mejor a cada rincón.
En este último tiempo, la decoración para el hogar se ha ido transformando y ahora las plantas ocupan un lugar muy especial porque unir jardinería y ornamentación es un punto a favor en cualquier aspecto.
Colocar plantas en las esquinas de la casa: cuáles son las protagonistas y qué beneficios tienen
Existen miles de recursos decorativos para darle vida a un rincón solitario, y las plantas son la opción más sencilla y efectiva, ya que suavizan las líneas rectas y aportan más luz y protagonismo a una zona que suele pasar inadvertida.
Pero para que este beneficio se vea reflejado, no es cuestión de utilizar cualquier especie de planta, sino que la clave está en conseguir un resultado armónico, que no crezcan demasiado y tengan un aporte elegante. Por eso, las especies de porte vertical son especialmente las mejores cuando se trata de aprovechar la altura del lugar sin ocupar demasiado suelo. Entre ellas se destaca:
- Sansevieria cylindrica: tiene un crecimiento estrecho y vertical, permite ubicarla en rincones donde no deseamos poner una planta abundante.
- Cordyline fruticosa: es ideal para poner color en una esquina, sobre todo para decorar rincones que no reciben una gran cantidad de luz natural.
- Dypsis lutescens: aunque requiere más espacio, es ideal para crear sensación de equilibrio y llenar visualmente un espacio vacío.
- Ficus longifolia: aprovecha la altura de una esquina y aporta un carácter decorativo.
¿Y si son plantas pequeñas?: el truco para que decoren cualquier rincón
Cuando se trata de plantas, siempre existe algún recurso, en este caso decorativo. Si quieres ubicar una planta en la esquina de tu habitación o de la entrada de tu casa, pero es pequeña, debes elevar el ejemplar a una mesa. Con el paso del tiempo va a ir ganando altura para que quede proporcionada con el resto de los muebles.
En pocas palabras
- Plantas en esquinas: revitalizan espacios olvidados, aportan frescura, aroma y textura a la casa.
- Especies recomendadas: Sansevieria cylindrica, Cordyline fruticosa y Ficus longifolia son ideales por su porte vertical.
- Solución para plantas pequeñas: elevar los ejemplares en mesas ayuda a que ganen altura y sean proporcionales al espacio.