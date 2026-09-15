Un experto reveló los beneficios de colocar plantas en las esquinas de la casa: cuáles son las protagonistas

Pero para que este beneficio se vea reflejado, no es cuestión de utilizar cualquier especie de planta, sino que la clave está en conseguir un resultado armónico, que no crezcan demasiado y tengan un aporte elegante. Por eso, las especies de porte vertical son especialmente las mejores cuando se trata de aprovechar la altura del lugar sin ocupar demasiado suelo. Entre ellas se destaca:

Una planta aporta movimiento, volumen y una sensación más orgánica.

Sansevieria cylindrica: tiene un crecimiento estrecho y vertical, permite ubicarla en rincones donde no deseamos poner una planta abundante.

tiene un crecimiento estrecho y vertical, permite ubicarla en rincones donde no deseamos poner una abundante. Cordyline fruticosa: es ideal para poner color en una esquina, sobre todo para decorar rincones que no reciben una gran cantidad de luz natural.

es ideal para poner color en una esquina, sobre todo para decorar rincones que no reciben una gran cantidad de luz natural. Dypsis lutescens: aunque requiere más espacio, es ideal para crear sensación de equilibrio y llenar visualmente un espacio vacío.

aunque requiere más espacio, es ideal para crear sensación de equilibrio y llenar visualmente un espacio vacío. Ficus longifolia: aprovecha la altura de una esquina y aporta un carácter decorativo.

¿Y si son plantas pequeñas?: el truco para que decoren cualquier rincón

Cuando se trata de plantas, siempre existe algún recurso, en este caso decorativo. Si quieres ubicar una planta en la esquina de tu habitación o de la entrada de tu casa, pero es pequeña, debes elevar el ejemplar a una mesa. Con el paso del tiempo va a ir ganando altura para que quede proporcionada con el resto de los muebles.