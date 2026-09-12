Cómo revivir la planta de menta si se seca antes de la primavera: la fórmula que no falla

Con la llegada de la primavera y los primeros días de calor, es común notar que sus hojas comienzan a ponerse amarillas, crujientes o marchitas. Aunque es una especie perenne muy resistente capaz de rebrotar, esto solo ocurre si se aplican los cuidados correctos a tiempo.

Entonces, la mejor fórmula para devolverle la vitalidad a la planta antes de que llegue el verano es hacer una poda de limpieza profunda, hacer un riego durante 15 a 20 minutos hasta que dejen de salir burbujas, trasladar la maceta a un espacio con luz natural abundante pero protegida del sol directo y, por último, agregar compost orgánico.

¿Por qué se muere la planta de menta?

Hay que considerar algunos cuidados para que crezca en primavera y no se seque.

El suelo donde la menta está se encuentra en malas condiciones.

Falta de nutrientes.

Falta de agua.

Exceso de luz solar.

Mala circulación del aire si se coloca dentro del hogar.

Las plagas y hongos pueden afectar la menta y hacer que se seque antes de que crezca en primavera.

Cuál es el significado espiritual de la menta

La menta se asocia con la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento. Se la vincula con la diosa de la prosperidad y la riqueza, se cree que es especial para abrir caminos trabados y se usan sus hojas para invocar la protección divina sobre los bienes acumulados.