Inicio Sociedad menta
Jardinería

Cómo revivir la planta de menta si se seca antes de la primavera: la fórmula que no falla

Esta planta aromática es muy usada en esta época del año, aunque hay que considerar los mejores cuidados para que no se seque

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Cómo revivir la planta de menta si se seca antes de la primavera: la fórmula que no falla

Cómo revivir la planta de menta si se seca antes de la primavera: la fórmula que no falla

La menta se convirtió en una planta protagonista gracias a su estética original capaz de embellecer cualquier entorno y su particular aroma. Sin embargo, aunque en primavera es su época favorita, pueden secarse antes. ¿Cómo evitarlo? Te enseñamos la fórmula secreta de jardinería.

Cuando empiezan a subir las temperaturas y el sol pega un poco más fuerte, una de las aromáticas más populares suele sufrir deshidratación o marchitamiento y evitar que esto suceda es clave para aprovechar todos los beneficios de esta planta.

Lo que hay que hacer para evitar que la menta se seque antes de la primavera

Adem&aacute;s de su aroma y belleza, la planta de menta tiene unos beneficios &uacute;nicos para el hogar.

Además de su aroma y belleza, la planta de menta tiene unos beneficios únicos para el hogar.

Su frescura, su perfume y su versatilidad en la cocina tanto para infusiones, tragos, postres como para yerba mate convierten a la menta en una planta que todos quieren tener, pero para que eso suceda hay que saber cuidarla.

Con la llegada de la primavera y los primeros días de calor, es común notar que sus hojas comienzan a ponerse amarillas, crujientes o marchitas. Aunque es una especie perenne muy resistente capaz de rebrotar, esto solo ocurre si se aplican los cuidados correctos a tiempo.

Entonces, la mejor fórmula para devolverle la vitalidad a la planta antes de que llegue el verano es hacer una poda de limpieza profunda, hacer un riego durante 15 a 20 minutos hasta que dejen de salir burbujas, trasladar la maceta a un espacio con luz natural abundante pero protegida del sol directo y, por último, agregar compost orgánico.

¿Por qué se muere la planta de menta?

Hay que considerar algunos cuidados para que crezca en primavera y no se seque.

Hay que considerar algunos cuidados para que crezca en primavera y no se seque.

Cuál es el significado espiritual de la menta

La menta se asocia con la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento. Se la vincula con la diosa de la prosperidad y la riqueza, se cree que es especial para abrir caminos trabados y se usan sus hojas para invocar la protección divina sobre los bienes acumulados.

En pocas palabras

  • Revivir la menta: Poda profunda, riego prolongado y abono orgánico son claves para su recuperación.
  • Causas de sequedad: Suelo pobre, falta de agua, exceso de sol y plagas afectan su vitalidad.
  • Significado espiritual: La menta se asocia con sabiduría, prosperidad y protección divina.
Resumen generado por Thinkindot AI

Temas relacionados:

Lo que se lee ahora

Te puede interesar