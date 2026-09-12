Cómo revivir la planta de menta si se seca antes de la primavera: la fórmula que no falla

La menta se convirtió en una planta protagonista gracias a su estética original capaz de embellecer cualquier entorno y su particular aroma. Sin embargo, aunque en primavera es su época favorita, pueden secarse antes. ¿Cómo evitarlo? Te enseñamos la fórmula secreta de jardinería.
Cuando empiezan a subir las temperaturas y el sol pega un poco más fuerte, una de las aromáticas más populares suele sufrir deshidratación o marchitamiento y evitar que esto suceda es clave para aprovechar todos los beneficios de esta planta.
Lo que hay que hacer para evitar que la menta se seque antes de la primavera
Su frescura, su perfume y su versatilidad en la cocina tanto para infusiones, tragos, postres como para yerba mate convierten a la menta en una planta que todos quieren tener, pero para que eso suceda hay que saber cuidarla.
Con la llegada de la primavera y los primeros días de calor, es común notar que sus hojas comienzan a ponerse amarillas, crujientes o marchitas. Aunque es una especie perenne muy resistente capaz de rebrotar, esto solo ocurre si se aplican los cuidados correctos a tiempo.
Entonces, la mejor fórmula para devolverle la vitalidad a la planta antes de que llegue el verano es hacer una poda de limpieza profunda, hacer un riego durante 15 a 20 minutos hasta que dejen de salir burbujas, trasladar la maceta a un espacio con luz natural abundante pero protegida del sol directo y, por último, agregar compost orgánico.
¿Por qué se muere la planta de menta?
- El suelo donde la menta está se encuentra en malas condiciones.
- Falta de nutrientes.
- Falta de agua.
- Exceso de luz solar.
- Mala circulación del aire si se coloca dentro del hogar.
- Las plagas y hongos pueden afectar la menta y hacer que se seque antes de que crezca en primavera.
Cuál es el significado espiritual de la menta
La menta se asocia con la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento. Se la vincula con la diosa de la prosperidad y la riqueza, se cree que es especial para abrir caminos trabados y se usan sus hojas para invocar la protección divina sobre los bienes acumulados.
En pocas palabras
- Revivir la menta: Poda profunda, riego prolongado y abono orgánico son claves para su recuperación.
- Causas de sequedad: Suelo pobre, falta de agua, exceso de sol y plagas afectan su vitalidad.
- Significado espiritual: La menta se asocia con sabiduría, prosperidad y protección divina.