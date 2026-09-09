Árbol de jade: en qué lugar de la casa tenés que colocarlo para atraer el dinero

Sin embargo, para que esta especie actúe como un verdadero imán de la buena suerte y el dinero, la ubicación exacta dentro de la casa resulta un factor clave para que el flujo de energía active la prosperidad económica.

El árbol de jade es famoso por su prosperidad económica.

Dónde colocar el árbol de jade para atraer la abundancia

Según los principios fundamentales del Feng Shui, existen sectores específicos del hogar donde la presencia del árbol de jade potencia sus cualidades energéticas al máximo: