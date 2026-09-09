El árbol de jade (Crassula ovata) se transformó en un clásico indiscutido en la decoración y jardinería. Conocido popularmente como la "planta del dinero" o la "planta de la abundancia", este amuleto vivo es sumamente valorado tanto por su estética elegante de hojas carnosas como por las propiedades energéticas que se le atribuyen dentro de la filosofía milenaria del Feng Shui.
Según el Feng Shui
Árbol de jade: en qué lugar de la casa tenés que colocarlo para atraer el dinero
Descubrí la ubicación estratégica dentro de tu casa para atraer el dinero y mantener la energía positiva del árbol
Sin embargo, para que esta especie actúe como un verdadero imán de la buena suerte y el dinero, la ubicación exacta dentro de la casa resulta un factor clave para que el flujo de energía active la prosperidad económica.
Dónde colocar el árbol de jade para atraer la abundancia
Según los principios fundamentales del Feng Shui, existen sectores específicos del hogar donde la presencia del árbol de jade potencia sus cualidades energéticas al máximo:
- La esquina sudeste de la casa o ambiente: en el mapa Bagua del Feng Shui, el cuadrante sudeste representa la zona de la riqueza, las inversiones y los recursos económicos. Ubicar allí tu árbol de jade ayuda a armonizar las vibraciones financieras de la familia.
- Cerca de la entrada principal: colocar una maceta con este ejemplar justo al lado de la puerta de ingreso (preferentemente del lado de adentro) invita a que las oportunidades laborales y las ganancias entren directamente a la vivienda.
- Espacio de trabajo o escritorio: si contás con una oficina en casa o un sector donde gestionás tus cuentas y proyectos profesionales, situar la planta cerca de tu zona de escritorio favorece la toma de decisiones acertadas y estimula el éxito financiero.
Los lugares que debés evitar
En contrapartida con lo planteado, hay que decir que existen ciertos ambientes de la casa donde el árbol de jade pierde su eficacia simbólica e incluso puede deteriorarse físicamente:
- El baño y la cocina: son áreas caracterizadas por constantes cambios de temperatura, humos y humedad excesiva, factores que desgastan la energía activa de la planta.
- El dormitorio: el Feng Shui desaconseja colocarlo en los cuartos, ya que posee una vibración revitalizante que puede interferir con un descanso reparador.
En pocas palabras
- Árbol de jade: ubicar estratégicamente en casa para atraer dinero y energía positiva según el Feng Shui.
- Ubicación ideal: la esquina sudeste, cerca de la entrada principal o en el espacio de trabajo potencia la abundancia.
- Evitar: baño, cocinas y dormitorios, ya que pueden disminuir su eficacia o afectar el descanso.
Resumen generado por Thinkindot AI