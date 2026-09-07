Árbol de jade: por qué recomiendan rociar agua con leche en sus hojas y para qué sirve

Sin embargo, para mantener su esplendor visual sin recurrir a químicos agresivos, cada vez gana más terreno un insumo indispensable en la cocina: la leche. Aunque a primera vista pueda sonar extraño, rociar agua con leche en sus hojas es un truco casero altamente recomendado por especialistas.

Para qué sirve rociar las hojas del árbol de jade con agua y leche

El motivo principal de esta técnica radica en la nutrición foliar y la protección estética. A lo largo del tiempo, el polvo y las partículas en suspensión se depositan sobre la superficie vegetal, obstruyendo los estomas y dificultando el proceso de fotosíntesis.