Durante años, un terreno de Alabama fue utilizado para cultivar maní. Sin embargo, su propietario decidió transformar por completo el paisaje. El proyecto comenzó con la construcción de un lago de cinco acres, unas dos hectáreas, con el objetivo principal de criar peces.
Transformó un campo de maní en un lago para criar peces y 1.000 días después, se convirtió en refugio para águilas, ciervos y búhos
Tras 1.000 días de monitoreo, el lago artificial en Alabama se consolidó como un ecosistema próspero, ofreciendo refugio y alimento a diversas especies
Se trata de Crimson Oak Pond, una construcción registrada por BamaBass. Para levantar el estanque se utilizaron alrededor de 850 camiones de arcilla. También se construyeron una isla, muelles, rocas y diferentes estructuras destinadas a crear refugios para los peces.
Transformó un campo de maní en un lago para criar peces y el resultado sorprendió a todos
El proyecto estaba pensado principalmente para criar tiger bass, un híbrido utilizado en la pesca deportiva. Una vez preparado el lago artificial, se incorporaron peces pequeños y otras especies, como tilapias, truchas y camarones de agua dulce. Además, se instalaron sistemas de aireación para mantener las condiciones del agua y cámaras para monitorear la evolución del lugar.
Pero las cámaras comenzaron a mostrar algo que no estaba contemplado en los planes iniciales de esta construcción. Ciervos aparecieron en las inmediaciones del agua. También comenzaron a verse patos, mapaches, ardillas y diferentes especies de aves. El nuevo estanque había creado una fuente permanente de agua y alimento en un terreno que, hasta entonces, había sido utilizado para la agricultura.
1.000 días después, águilas, ciervos y búhos habían llegado al lago
Las águilas calvas fueron algunos de los visitantes más llamativos. Los peces del lago representaban una fuente de alimento y estas aves comenzaron a utilizar la zona con mayor frecuencia. Con el tiempo, su presencia dejó de ser ocasional.
El proyecto del lago iniciado en 2022 continuó siendo monitoreado mediante cámaras y nuevos episodios de BamaBass. En octubre de 2024, el canal publicó incluso un video dedicado a las águilas que estaban anidando en el estanque.
El cambio se hizo especialmente evidente al cumplirse aproximadamente 1.000 días desde el comienzo del proyecto. El antiguo campo agrícola se había transformado en un ecosistema artificial que ofrecía agua, alimento y refugio a distintas especies que llegaron por sus propios medios.
En pocas palabras
- Construcción de lago: Se construyó un lago de cinco acres en Alabama para la cría de peces.
- Biodiversidad: El lago artificial atrajo diversas especies como ciervos, aves, patos y águilas.
- Ecosistema próspero: Tras 1.000 días, el lago se consolidó como un refugio natural con agua y alimento.