Transformó un campo de maní en un lago para criar peces y 1.000 días después, se convirtió en refugio para águilas, ciervos y búhos

Pero las cámaras comenzaron a mostrar algo que no estaba contemplado en los planes iniciales de esta construcción. Ciervos aparecieron en las inmediaciones del agua. También comenzaron a verse patos, mapaches, ardillas y diferentes especies de aves. El nuevo estanque había creado una fuente permanente de agua y alimento en un terreno que, hasta entonces, había sido utilizado para la agricultura.

1.000 días después, águilas, ciervos y búhos habían llegado al lago

Las águilas calvas fueron algunos de los visitantes más llamativos. Los peces del lago representaban una fuente de alimento y estas aves comenzaron a utilizar la zona con mayor frecuencia. Con el tiempo, su presencia dejó de ser ocasional.

El proyecto del lago iniciado en 2022 continuó siendo monitoreado mediante cámaras y nuevos episodios de BamaBass. En octubre de 2024, el canal publicó incluso un video dedicado a las águilas que estaban anidando en el estanque.

El cambio se hizo especialmente evidente al cumplirse aproximadamente 1.000 días desde el comienzo del proyecto. El antiguo campo agrícola se había transformado en un ecosistema artificial que ofrecía agua, alimento y refugio a distintas especies que llegaron por sus propios medios.