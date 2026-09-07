Científicos habían perdido una isla dentro de un lago: la encontraron a kilómetros de distancia

El portavoz de la empresa gubernamental BC Hydro, Bob Gammer, dudó de la veracidad de las imágenes en un principio. "Pensé, bueno, esto podría ser en cualquier lado. Tal vez no sea real", declaró el vocero a la BBC.

Una imagen de satélite tomada a finales de julio ratificó la existencia de la masa flotante en una zona remota del norte de la provincia. La superficie mide cerca de 9.800 metros cuadrados, un tamaño equivalente a un campo de fútbol canadiense.

Semanas después, el fragmento desapareció por completo de las capturas fotográficas fechadas el 5 de agosto. "Simplemente no sabemos a dónde fue", señaló Gammer para explicar el nivel de confusión oficial, barajando un posible hundimiento o un traslado hacia otro rincón del embalse.

Misterio resuelto por los científicos

La incógnita terminó de resolverse poco tiempo después. El gigantesco trozo de tierra navegó hacia la costa hasta detenerse a unos 30 kilómetros de su ubicación original. Pilotos que sobrevolaban el área confirmaron visualmente el paradero actual del bosque flotante. El origen del fenómeno apunta a la acumulación de madera flotante durante años, sirviendo como base para el crecimiento de vegetación.

Los registros indican que la formación se desprendió de la orilla durante el verano debido a los altos niveles hídricos, marcando cifras inéditas desde el año 2012. Fenómenos similares ocurren en otras partes del mundo, como el pantano de cuarenta acres en el lago Chippewa de Wisconsin.

A pesar del atractivo turístico, Gammer emitió una advertencia contundente para los curiosos. "Manténganse alejados. Podría romperse", concluyó el especialista sobre la inestabilidad de la estructura.