Las plantas que necesitan poca luz para vivir, no exigen cuidados de jardinería y potencian la decoración de interiores

La zamioculca cuenta con una estructura diseñada para la supervivencia extrema: posee hojas carnosas y brillantes que actúan como reservorios de agua. Esta característica le permite tolerar periodos prolongados de sequía, siendo ideal para personas con poca experiencia en jardinería.

zamioculca Zamioculca.

De hecho, el error más común con dicha planta es el exceso de riego. Es fundamental asegurar un sustrato con excelente drenaje y evitar que el agua se acumule en el plato de la maceta, ya que esto podría pudrir sus raíces y el ejemplar dejará de exhibir su belleza.

Cuna de Moisés

Conocida también como lirio de la paz, es una de las opciones más valoradas por su capacidad para florecer en interiores poco iluminados. Sus hojas de un verde profundo contrastan armoniosamente con sus brácteas blancas, aportando una serenidad visual única. Además de su belleza, la cuna de Moisés es famosa por su capacidad para filtrar toxinas del aire, mejorando la salud ambiental del espacio donde se ubica.

Cuna de Moisés Cuna de Moisés.

Este ejemplar crece a la sombra y cuenta con al cualidad de avisar cuando necesita riego: si sus hojas comienzan a debilitarse y decaerse, será momento de ponerle agua al sustrato. Se recomienda pulverizar sus hojas para que la planta crezca en un entorno de humedad tropical.

Calathea

Finalmente, la tercera planta sugerida para la decoración de interiores es la calathea. Cuenta con hojas cuyas vetas o nervaduras parecen pintadas a mano en tonos rosados o plateados. Esta especie es conocida por desplegar sus hojas durante el día y cerrarlas ligeramente por la noche.

calathea Calathea.

Esta planta crece en espacios de poca luz, pero debemos protegerla de las correntadas de aire frío. Además, se recomienda regarla con agua filtrada o dejar reposar el agua 24 horas antes de usarla.