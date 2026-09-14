Planta de romero: por qué recomiendan envolver su tallo en algodón y cuáles son los beneficios

El romero es, sin lugar a dudas, una de las especies infaltables en el jardín o la huerta de cualquier hogar. No solo se destaca por su inconfundible aroma y su uso culinario, sino también por ser una planta sumamente resistente. Sin embargo, a la hora de reproducirla en casa, muchos sufren el mismo problema: los esquejes terminan pudriéndose antes de sacar raíces.
Para resolver este dolor de cabeza cotidiano, en las redes sociales comenzó a circular con fuerza un ingenioso truco de jardinería. Se trata de envolver el tallo del romero en algodón, una técnica casera y económica que promete acelerar el proceso de enraizamiento de la planta con un nivel de efectividad sorprendente.
Por qué recomiendan aplicar algodón en el tallo del romero
A diferencia de lo que ocurre cuando se coloca un gajo directamente sumergido en agua, el uso de una pequeña bola de algodón actúa como un regulador natural de la humedad.
El truco radica en la capilaridad del material. Al envolver suavemente la parte inferior del tallo (previamente deshojada) con algodón húmedo y apoyarlo en el cuello de un vaso o frasco sin taparlo por completo, el tejido de fibra absorbe el agua justa y necesaria.
Este método aporta dos beneficios clave para la planta, ya que el algodón mantiene la zona del corte hidratada sin asfixiar la madera tierna del gajo.
Por otro lado, la oxigenación será óptima, ya que entre sus fibras quedan atrapadas microburbujas de aire, lo que genera el ambiente perfecto para estimular la brotación de raíces en apenas 15 o 20 días.
Paso a paso: cómo realizar este truco de jardinería en casa
Realizar este procedimiento es sumamente sencillo y solo requiere de elementos que cualquiera tiene en la cocina o el botiquín:
- Cortar el gajo: elegir una rama tierna y saludable de la planta de romero de unos 10 a 15 centímetros de largo.
- Limpiar la base: retirar con cuidado las hojas inferiores, dejando limpio el tallo en sus últimos 4 o 5 centímetros.
- Envolver con algodón: tomar un trozo pequeño de algodón, humedecerlo ligeramente con agua e integrar la fibra alrededor de la base del brote.
- Colocar en agua: disponer el esqueje en la boca de un recipiente transparente de modo que el algodón quede rozando la superficie del agua.
En pocas palabras
- Romero: conocé el truco de jardinería para reproducir la planta envolviendo su tallo en algodón.
- Beneficio: el algodón regula la humedad y permite la oxigenación, estimulando raíces en 15-20 días.
- Método: se envuelve la base del esqueje deshojada con algodón húmedo y se apoya en un recipiente con agua.