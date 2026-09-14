Planta de romero: por qué recomiendan envolver su tallo en algodón y cuáles son los beneficios

El truco radica en la capilaridad del material. Al envolver suavemente la parte inferior del tallo (previamente deshojada) con algodón húmedo y apoyarlo en el cuello de un vaso o frasco sin taparlo por completo, el tejido de fibra absorbe el agua justa y necesaria.

Este método aporta dos beneficios clave para la planta, ya que el algodón mantiene la zona del corte hidratada sin asfixiar la madera tierna del gajo.

La planta de romero puede mantenerse con una serie de elementos caseros.

Por otro lado, la oxigenación será óptima, ya que entre sus fibras quedan atrapadas microburbujas de aire, lo que genera el ambiente perfecto para estimular la brotación de raíces en apenas 15 o 20 días.

Paso a paso: cómo realizar este truco de jardinería en casa

Realizar este procedimiento es sumamente sencillo y solo requiere de elementos que cualquiera tiene en la cocina o el botiquín: