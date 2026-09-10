El árbol perfecto para interiores: no exige cuidados de jardinería y aporta un plus a la decoración de la sala

Cuando se cultiva en maceta, el Ficus lyrata puede alcanzar aproximadamente entre uno y tres metros de altura, dependiendo de las condiciones de crecimiento y del recipiente utilizado. Sus hojas pueden llegar a medir hasta 45 centímetros de largo, por lo que generan un impacto visual importante en la decoración de casa.

Ficus lyrata.

Jardinería: estos son los pocos cuidados que necesita un Ficus lyrata

Aunque su apariencia pueda hacer pensar que requiere conocimientos avanzados de jardinería, el Ficus lyrata necesita principalmente una ubicación adecuada y cierta regularidad en sus cuidados:

La iluminación es uno de los factores fundamentales: debe permanecer en un ambiente luminoso, preferentemente con abundante luz natural indirecta

El riego también debe realizarse con moderación. Lo recomendable es comprobar la humedad del sustrato antes de volver a regar y evitar que las raíces permanezcan constantemente encharcadas

Una maceta con buen drenaje ayuda a prevenir problemas relacionados con el exceso de humedad

Durante los meses de crecimiento se recomienda aportar nutrientes mediante un fertilizante adecuado para plantas de interior

También es importante limpiar ocasionalmente sus grandes hojas para retirar el polvo y favorecer su aspecto brillante

Planta Ficus lyrata.

Con estos cuidados básicos, el Ficus lyrata puede mantenerse saludable y convertirse en un elemento destacado de la decoración. Su porte vertical, sus enormes hojas y su adaptación a espacios luminosos lo convierten en un árbol fantástico para tener en la sala.