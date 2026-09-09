Árbol limonero: cómo prepararlo para que crezca con limones grandes y jugosos en primavera

Uno de los pasos indispensables para encarar esta etapa es la poda estratégica de limpieza y ventilación. Antes del inicio de los primeros brotes primaverales, resulta conveniente retirar las ramas secas, dañadas o aquellas que se entrecruzan hacia el centro de la copa.

La nutrición del suelo representa el otro pilar indispensable para garantizar limones carnosos y de gran volumen. Para preparar la tierra de cara a la primavera, lo ideal es aportar compost orgánico o estiércol maduro sobre la zona del goteo, respetando una distancia prudencial del tronco para evitar la aparición de hongos.

Complementar el suelo con un abono rico en nitrógeno y potasio, sumado a micronutrientes como el hierro y el magnesio, asegurará un follaje verde y radiante que alimentará directamente el crecimiento de los frutos.

Riego y poda, tareas fundamentales

En cuanto al riego, la clave está en buscar un equilibrio profundo y bien espaciado a medida que suben las temperaturas. El cítrico responde de mejor manera cuando el agua penetra hacia las raíces más profundas, permitiendo que la capa superior de la tierra alcance a secarse entre cada aplicación.

Para proteger la humedad del suelo frente a las tardes calurosas, resulta sumamente útil colocar un acolchado o mulch a base de corteza u hojas secas alrededor del ejemplar.

Por último, cuando la producción se presenta demasiado apretada en pequeñas ramas, el raleo manual marca la diferencia. Al retirar de forma anticipada aquellos ejemplares más débiles o con deformidades, el árbol concentra la totalidad de sus recursos en un número más acotado de frutos, logrando así que cada limón remanente alcance un tamaño marcadamente superior.