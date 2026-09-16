Descubrió el reciclaje a los 3 años, superó el millón de latas y ya es CEO de su propia empresa

A los 5 años, comprendió la importancia de evitar que estos residuos terminaran flotando en el océano o contaminando los espacios públicos. Con el apoyo incondicional de su padre, Damion Hickman, fundó formalmente Ryan’s Recycling, asumió el rol de CEO y comenzó a dedicar sus fines de semana a recorrer distintos vecindarios para recolectar el material.

El impacto de su labor no tardó en escalar a niveles asombrosos. Para cuando cumplió los 12 años y medio, el joven ya había logrado recolectar y procesar más de 1,6 millones de latas y botellas, una cifra récord que sorprendió tanto a ambientalistas como a medios de comunicación de todo el mundo.

Compromiso con el planeta y una ONG propia

Lejos de conformarse con el éxito de su empresa, el joven emprendedor decidió dar un paso más allá en su lucha ecológica. En el año 2020 puso en marcha Project 3R, una organización sin fines de lucro enfocada en concientizar a las nuevas generaciones sobre la importancia de la economía circular, la educación ambiental y la realización de jornadas masivas de limpieza en playas y áreas comunitarias.

Además, demuestra su compromiso destinando parte de las ganancias obtenidas por la venta de indumentaria de su marca al Pacific Marine Mammal Center, una institución dedicada al rescate y rehabilitación de lobos marinos y focas enfermas en la costa californiana.

Actualmente, los fondos generados a través del reciclaje están destinados a financiar sus futuros estudios universitarios. Su gran sueño es ingresar a la Universidad de California en Irvine para continuar al frente de su emprendimiento mientras se forma profesionalmente.