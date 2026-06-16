Destacada actuación del Instituto Confucio de la Universidad de Congreso en el Certamen Puente de la Lengua China

Categoría Universitaria 8

Durante la competencia, Sofía desarrolló una presentación centrada en el tema “El mundo es una familia”, reflexionando sobre la importancia del respeto mutuo entre culturas y la construcción conjunta de un futuro compartido. Su desempeño se destacó por la fluidez lingüística, la solidez conceptual y la capacidad para responder en chino a las preguntas formuladas por el jurado.

La presentación artística también recibió una excelente valoración. A través de la danza clásica china “El rey de los elefantes”, la estudiante expresó su vínculo con la cultura china y su compromiso con la difusión de sus tradiciones, combinando técnica, sensibilidad artística y dominio escénico.

Categoría destinada a estudiantes secundarios

Los logros del Instituto Confucio continuaron en la categoría destinada a estudiantes secundarios. El 28 de mayo, en la Universidad Nacional de La Plata, se desarrolló la final argentina de la 19.ª edición del Concurso Mundial de Chino para Estudiantes de Secundaria, donde la estudiante Camila Oro obtuvo el segundo puesto nacional.

En esta instancia, la participante presentó un discurso sobre el tema “Luchar por la prosperidad y el desarrollo de Argentina”, destacándose por su dominio del idioma y su reflexión sobre los vínculos de amistad y cooperación entre Argentina y China. En la prueba artística interpretó la danza de abanico de taichí “El discurso de la China juvenil”, combinando expresión corporal y elementos tradicionales de la cultura china.

Categoría Segundaria 2 En la final argentina de la 19.ª edición del Concurso Mundial de Chino para Estudiantes de Secundaria, la estudiante Camila Oro obtuvo el segundo puesto nacional.

Estos resultados reflejan el trabajo sostenido del equipo docente del Instituto Confucio de la Universidad de Congreso, integrado por las profesoras Ma Shu y Duan Chuanmei, quienes acompañaron a las estudiantes durante todo el proceso de preparación lingüística, cultural y artística.

Segundo año de participación del Instituto Confucio

La edición 2026 reviste un significado especial para la institución, ya que representa apenas el segundo año de participación del Instituto Confucio de la Universidad de Congreso en este prestigioso certamen internacional. Los logros obtenidos evidencian el crecimiento sostenido de la propuesta académica y el compromiso con la enseñanza del idioma chino, el intercambio cultural y la formación de jóvenes capaces de desenvolverse en contextos internacionales.

Desde la Universidad de Congreso felicitamos a Sofía Gilman Righi, Camila Oro, al equipo docente y a toda la comunidad del Instituto Confucio por estos importantes resultados, que representan un orgullo para nuestra institución y fortalecen los lazos académicos y culturales entre Argentina y China.