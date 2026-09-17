Nación refuerza su apuesta por el uranio mientras prepara el plan para reactivar Sierra Pintada

Sierra Pintada cerró en 1997. El Presupuesto para el año que viene contempla más de $1.400 millones para remediar pasivos.

Otros $386 millones están destinados a la adecuación de la infraestructura de Sierra Pintada, con obras edilicias, mejoras en las instalaciones y trabajos vinculados a la seguridad operativa.

Ambos proyectos figuran con financiamiento del Tesoro Nacional.

Remediación y reactivación de Sierra Pintada, dos procesos que avanzan en paralelo

El movimiento presupuestario llega para reafirmar el compromiso que la CNEA y la Secretaría de Asuntos Nucleares hicieron con Mendoza respecto de Sierra Pintada. En junio, los organismos nacionales visitaron San Rafael y confirmaron que están trabajando en las condiciones técnicas y administrativas para una eventual convocatoria a inversores privados que permita recuperar la producción de uranio en el yacimiento.

Según explicaron autoridades nacionales durante una recorrida que se hizo por el complejo en ese momento, la intención es que la remediación de los pasivos históricos y una eventual explotación puedan desarrollarse en paralelo.

La remediación ya está en marcha. Entre las obras realizadas o en ejecución se encuentran la impermeabilización del denominado Vaso 4 y la construcción de una planta para el tratamiento de radio y arsénico. Para 2027 está previsto contar con infraestructura que permita avanzar con el tratamiento integral del agua acumulada en las antiguas canteras.

La propia política presupuestaria de la CNEA fija para 2027 como objetivo optimizar las instalaciones destinadas al tratamiento de residuos sólidos, efluentes y aguas de canteras, además de continuar con la restitución ambiental de los sitios afectados por la antigua extracción y producción de uranio.

Y para eso, el borrador del Presupuesto de Javier Milei ya prevé los fondos. Ahora resta que los mismos sean aprobados por el Congreso Nacional.

La minería de uranio que necesita la energía nuclear argentina

Sierra Pintada todavía conserva un importante potencial productivo. Como contó Diario UNO, el yacimiento tendría más de 10.000 toneladas de uranio por producir. El interés por recuperar esos recursos está ligado a una actividad que va mucho más allá de la minería: el uranio es el combustible utilizado por los reactores nucleares.

Argentina cuenta con centrales que generan electricidad mediante energía nuclear y también con reactores de investigación que producen radioisótopos utilizados, entre otros campos, en medicina. El procesamiento del uranio permite fabricar los combustibles necesarios para esos reactores, por lo que recuperar producción local también apunta a fortalecer el abastecimiento de la cadena nuclear argentina.

La sierra de uranio de Sierra Pintada podría generar lo suficiente para que el país deje de importar y se convierta en exportador.

Desde que se suspendió la extracción en Sierra Pintada en 1997, Argentina importa el concentrado de uranio que necesita para fabricar combustible. Según un informe oficial del sector, las compras externas de este insumo alcanzaron U$S 33,2 millones en 2024. Por eso, la eventual reactivación del yacimiento en San Rafael aparece vinculada al objetivo de reducir esa dependencia y, si hubiera excedentes, abrir una posibilidad de exportación.

También habrá fondos para la CNEA en Mendoza

Por otra parte, el Presupuesto contempla además $157 millones para la adecuación ambiental edilicia y la construcción de un laboratorio en la Regional Cuyo de la CNEA.