Presupuesto 2027: el gobierno proyecta un crecimiento del 4%, una inflación del 18% y un dólar a $1.847

Por su parte, la inversión se perfila como la principal variable de impulso de la actividad, con una expansión calculada en el 9,2%, tras la contracción estimada del 2,1% para 2026.

En lo concerniente al comercio exterior, el proyecto prevé exportaciones por montos superiores a los U$S130.000 millones y un saldo favorable en la balanza comercial de bienes y servicios por encima de los U$S15.000 millones.

Respecto de la cotización del dólar fijada en $1.847 para finales de 2027, desde el oficialismo aclararon que la cifra no constituye una previsión de mercado, sino que responde al cálculo algebraico entre el tipo de cambio proyectado para el cierre del período corriente y la tasa de inflación estimada para el año entrante.

El gobierno nacional estimó una inflación acumulada anual del 18%, según el detalle del Presupuesto 2027.

Ajuste de estimaciones y desvíos sobre las metas de 2026

El borrador del Presupuesto 2027 incluye una revisión de los parámetros observados durante el ejercicio 2026, los cuales quedaron desfasados respecto de las pautas originalmente aprobadas.

Para 2026, el Gabinete económico había estimado una pauta inflacionaria cercana al 10,1%, mientras que los registros incorporados en el proyecto marcan un acumulado del 21,3% hasta septiembre.

Del mismo modo, la proyección de crecimiento del PBI para el presente año fue recalculada hacia la baja, pasando de una previsión inicial del 5,4% a un estimado actual cercano al 2,3%.

El superávit fiscal como norma inalterable

La propuesta presupuestaria ratifica el mantenimiento del equilibrio en las cuentas públicas como eje central de la política económica nacional, bajo la premisa de sostener una "regla fiscal inalterable" que permita alcanzar un resultado financiero positivo por cuarto año consecutivo.

Los indicadores oficiales indican que, en el acumulado hasta julio de 2026, el sector público registra un superávit financiero equivalente al 0,1% del PBI, con un resultado primario del 0,6%.

Para el cierre de 2026, el gobierno proyecta un superávit financiero del 0,2% y un resultado primario del 1,5%. Para 2027, en tanto, la meta de superávit primario se fijó en el 1,3% del producto.

Estimación de recursos y estructura del gasto

En la composición de los ingresos y egresos, el Poder Ejecutivo prevé recursos totales por $198.718.199,7 millones, lo que representa un incremento interanual del 25,3%. Dentro de ese total, los recursos provenientes de impuestos y contribuciones a la seguridad social ascenderán a $198.450.296,3 millones, con una suba calculada en el 26,2%.

En materia de erogaciones, la partida asignada a servicios sociales absorberá $150.913.491,9 millones, mientras que los compromisos para la atención de los servicios de la deuda pública nacional demandarán $18.609.176,1 millones.