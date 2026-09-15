Javier Milei presenta la ley de Presupuesto 2027 con obras viales clave para Mendoza

Javier Milei buscará incluir obras públicas en el Presupuesto 2027.

El esquema financiero Presupuesto 2027 fue evaluado minuciosamente por los analistas económicos para evitar desfases de caja y asegurar que las partidas asignadas a Mendoza y las demás jurisdicciones no comprometan la meta de déficit cero, detallaron fuentes de Ecnomía.

Desde la cartera de Interior entablaron contactos con los referentes regionales para conciliar las solicitudes de infraestructura con las posibilidades reales de financiamiento. De allí surgieron los compromisos para los corredores mendocinos, considerados por la administración local como indispensables para la conectividad y la seguridad vial.

La continuidad de los trabajos sobre la Ruta 40 representa una de las mayores demandas del sector productivo local. Las partidas presupuestadas buscan garantizar la fluidez en el transporte de cargas y mejorar la integración territorial con el sur provincial y el resto de la región cuyana.

Por su parte, la intervención en la zona de Anchoris resolverá los inconvenientes estructurales registrados sobre el río Mendoza, un punto neurálgico para el tránsito pesado. Con la inclusión formal de estos fondos en el borrador que ingresa al Congreso, la ley presupuestaria inicia su camino legislativo con el aval de los compromisos asumidos entre las partes.

La presentación del presupuesto ante el Congreso de la Nación

Javier Milei girará este martes a la Cámara de Diputados el proyecto presupuestario exponiendo los lineamientos macroeconómicos.

En el presupuesto se detallarán las proyecciones sobre inflación, tipo de cambio y crecimiento económico previstos para el año 2027. La propuesta ratifica la premisa de mantener el superávit primario como pilar de la política económica nacional.

Posteriormente, el texto iniciará su tratamiento formal en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Poder Legislativo. Las autoridades nacionales prevén un cronograma de reuniones con funcionarios para debatir las asignaciones presupuestarias antes de su votación en el recinto.