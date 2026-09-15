El presidente Javier Milei formaliza este martes el ingreso de la propuesta de la ley presupuestaria 2027 al Congreso. Junto a sus ministros, el jefe de Estado acordó las pautas de distribución en el Presupuesto "con el objetivo de mantener la pauta fiscal" y garantizar la infraestructura pública prioritaria, parte de la cual repercutirá en el territorio mendocino.
Javier Milei presenta la ley de Presupuesto 2027 con obras viales clave para Mendoza
El gobierno prevé partidas para la Ruta 40, los puentes de Anchoris y el tramo a San Juan. El Presupuesto de Milei apunta a "mantener el equilibrio fiscal"
Para Mendoza, el proyecto técnico elaborado por la administración central prevé asignaciones específicas para la red vial. Entre los trabajos ratificados dentro de la ley presupuestaria se contempla la continuidad de las tareas en la Ruta 40, la reconstrucción de los puentes sobre el río Mendoza a la altura de Anchoris y la reactivación de la conexión con la provincia de San Juan.
Negociaciones por la ley presupuestaria con las provincias
Las tratativas previas para confeccionar el texto final del proyecto estuvieron a cargo de los equipos técnicos de Economía e Interior. Esas carteras mantuvieron intercambios continuos con las autoridades provinciales para sistematizar los reclamos locales y volcarlos en los anexos correspondientes del Presupuesto.
El esquema financiero Presupuesto 2027 fue evaluado minuciosamente por los analistas económicos para evitar desfases de caja y asegurar que las partidas asignadas a Mendoza y las demás jurisdicciones no comprometan la meta de déficit cero, detallaron fuentes de Ecnomía.
Desde la cartera de Interior entablaron contactos con los referentes regionales para conciliar las solicitudes de infraestructura con las posibilidades reales de financiamiento. De allí surgieron los compromisos para los corredores mendocinos, considerados por la administración local como indispensables para la conectividad y la seguridad vial.
La continuidad de los trabajos sobre la Ruta 40 representa una de las mayores demandas del sector productivo local. Las partidas presupuestadas buscan garantizar la fluidez en el transporte de cargas y mejorar la integración territorial con el sur provincial y el resto de la región cuyana.
Por su parte, la intervención en la zona de Anchoris resolverá los inconvenientes estructurales registrados sobre el río Mendoza, un punto neurálgico para el tránsito pesado. Con la inclusión formal de estos fondos en el borrador que ingresa al Congreso, la ley presupuestaria inicia su camino legislativo con el aval de los compromisos asumidos entre las partes.
La presentación del presupuesto ante el Congreso de la Nación
Javier Milei girará este martes a la Cámara de Diputados el proyecto presupuestario exponiendo los lineamientos macroeconómicos.
En el presupuesto se detallarán las proyecciones sobre inflación, tipo de cambio y crecimiento económico previstos para el año 2027. La propuesta ratifica la premisa de mantener el superávit primario como pilar de la política económica nacional.
Posteriormente, el texto iniciará su tratamiento formal en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Poder Legislativo. Las autoridades nacionales prevén un cronograma de reuniones con funcionarios para debatir las asignaciones presupuestarias antes de su votación en el recinto.
En pocas palabras
- Presupuesto 2027: el Gobierno presenta al Congreso la ley de gastos para el año que viene.
- Obras en Mendoza: se ratifican partidas para la Ruta 40, puentes de Anchoris y tramo a San Juan.
- Equilibrio Fiscal: la ley busca mantener la pauta fiscal y asegurar el déficit cero.