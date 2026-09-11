El ministro de Gobierno e Infraestructura de Mendoza, Natalio Mema, confirmó un acuerdo con funcionarios nacionales para retomar las obras públicas de la Ruta 40 entre el Aeropuerto El Plumerillo y Lavalle. Además, anunció avances en la reconstrucción de varios puentes que están averiados desde hace años.
Sintonía con Nación: confirmaron el reinicio de obras públicas en Ruta 40 y la reparación de puentes rotos
El ministro Natalio Mema anunció un acuerdo con Nación para retomar obras públicas entre el aeropuerto y Lavalle y avanzar con la reconstrucción de puentes
“Se retoma el trabajo en las obras del gobierno nacional en Mendoza. La Ruta 40 ya está en marcha, los puentes de Anchoris también”, expresó el funcionario en su cuenta de X.
Sus palabras sumaron la confirmación del Gobierno provincial a los anuncios recientes de Vialidad Nacional sobre la continuidad de trabajos que acumulan demoras importantes desde comienzos de la gestión de Javier Milei.
Mema explicó que el entendimiento con la Nación comprende el reinicio de la intervención entre el aeropuerto y Lavalle, que consideró clave para mejorar la conectividad y acompañar el crecimiento de esa zona de Mendoza.
A su vez, el ministro destacó la necesidad de reconstruir los puentes para fortalecer la infraestructura vial y garantizar una circulación más segura. Su publicación no incluyó montos de inversión ni fechas de terminación.
El acuerdo que anunció Mema para las obras de la Ruta 40
Según detalló el ministro, el acuerdo se alcanzó junto a Gustavo Coria, vicejefe de Gabinete del Interior; Fernando Herrmann, secretario de Coordinación de Infraestructura de la Nación; Mariano Plencovich, secretario de Transporte de la Nación; y Valeria Patricia Sánchez, subsecretaria de Coordinación Fiscal Provincial.
“Junto a autoridades nacionales acordamos el reinicio de los trabajos entre el aeropuerto y Lavalle”, escribió Mema. Sobre los puentes, agregó que también avanzan con la reconstrucción de 3 estructuras en 2 sectores problemáticos: Chañares, en Luján de Cuyo, y Los Pozos, en el límite entre Luján de Cuyo y Tupungato.
La confirmación provincial se conoció después de que el administrador de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, ubicara la movilización de equipos para la doble vía Mendoza-San Juan entre los últimos días de septiembre y la primera quincena de octubre. El funcionario dio esa previsión en el Congreso, ante una consulta de la senadora mendocina Mariana Juri, según informó Diario UNO el 9 de septiembre.
Una doble vía que acumuló años de anuncios y demoras
La ampliación de la Ruta 40 fue anunciada en 2016 y comenzó a ejecutarse en 2021, con una expectativa inicial de finalización en 2023. Sin embargo, quedó paralizada.
La continuidad de la obra ya figuraba en las definiciones de la Casa Rosada. En julio, Diego Santilli incluyó la Ruta 40 en Mendoza entre las prioridades nacionales, dentro de una agenda de infraestructura vinculada con la conectividad y el desarrollo productivo. Por entonces, la Provincia también había planteado la posibilidad de utilizar bonos para finalizar esa obra.
Puentes que arrastran problemas desde 2020 y 2021
El anuncio de Mema también alcanzó a estructuras cuya recuperación tiene una larga historia pendiente. El puente sobre el arroyo Los Pozos colapsó el 27 de febrero de 2021, después de fuertes tormentas. Un año antes, el 8 de febrero de 2020, una crecida había provocado el colapso del puente sobre Chañares Sur y daños en el sector de Chañares Norte, lo que obligó a interrumpir el tránsito en ambos pasos entre Anchoris y Ugarteche, según publicó en su momento Diario UNO.
En julio de 2024, la subsecretaria de Infraestructura, Marité Baduí, había informado que se había destrabado un reclamo administrativo de costos de la empresa. En aquella oportunidad, Alfredo Cornejo estimó el avance de los puentes en apenas el 25% y expresó su expectativa de terminarlos hacia marzo o abril, aunque aclaró que no podía garantizarlo.
Ahora, Mema volvió a ubicar esas reconstrucciones entre las obras que avanzan a partir de la coordinación con Nación.
En pocas palabras
- Confirmaron el reinicio de obras nacionales en la Ruta 40 y avances en los puentes de Anchoris.
- Se retoma la intervención entre el Aeropuerto y Lavalle, clave para la conectividad, además de la reconstrucción de dos puentes sobre los arroyos Los Chañares y Los Pozos.
- La doble vía de la Ruta 40 acumula años de demoras, iniciada en 2021 con una expectativa de finalización en 2023.