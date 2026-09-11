Sintonía con Nación: confirmaron el reinicio de obras públicas en Ruta 40 y la reparación de puentes rotos

Trabajos en la doble vía Mendoza-San Juan. Foto: Martín Pravata

Mema explicó que el entendimiento con la Nación comprende el reinicio de la intervención entre el aeropuerto y Lavalle, que consideró clave para mejorar la conectividad y acompañar el crecimiento de esa zona de Mendoza.

A su vez, el ministro destacó la necesidad de reconstruir los puentes para fortalecer la infraestructura vial y garantizar una circulación más segura. Su publicación no incluyó montos de inversión ni fechas de terminación.

El acuerdo que anunció Mema para las obras de la Ruta 40

Según detalló el ministro, el acuerdo se alcanzó junto a Gustavo Coria, vicejefe de Gabinete del Interior; Fernando Herrmann, secretario de Coordinación de Infraestructura de la Nación; Mariano Plencovich, secretario de Transporte de la Nación; y Valeria Patricia Sánchez, subsecretaria de Coordinación Fiscal Provincial.

Mema durante una reunión con funcionarios nacionales. Foto: X.

“Junto a autoridades nacionales acordamos el reinicio de los trabajos entre el aeropuerto y Lavalle”, escribió Mema. Sobre los puentes, agregó que también avanzan con la reconstrucción de 3 estructuras en 2 sectores problemáticos: Chañares, en Luján de Cuyo, y Los Pozos, en el límite entre Luján de Cuyo y Tupungato.

La confirmación provincial se conoció después de que el administrador de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, ubicara la movilización de equipos para la doble vía Mendoza-San Juan entre los últimos días de septiembre y la primera quincena de octubre. El funcionario dio esa previsión en el Congreso, ante una consulta de la senadora mendocina Mariana Juri, según informó Diario UNO el 9 de septiembre.

Una doble vía que acumuló años de anuncios y demoras

La ampliación de la Ruta 40 fue anunciada en 2016 y comenzó a ejecutarse en 2021, con una expectativa inicial de finalización en 2023. Sin embargo, quedó paralizada.

La continuidad de la obra ya figuraba en las definiciones de la Casa Rosada. En julio, Diego Santilli incluyó la Ruta 40 en Mendoza entre las prioridades nacionales, dentro de una agenda de infraestructura vinculada con la conectividad y el desarrollo productivo. Por entonces, la Provincia también había planteado la posibilidad de utilizar bonos para finalizar esa obra.

Puentes que arrastran problemas desde 2020 y 2021

El anuncio de Mema también alcanzó a estructuras cuya recuperación tiene una larga historia pendiente. El puente sobre el arroyo Los Pozos colapsó el 27 de febrero de 2021, después de fuertes tormentas. Un año antes, el 8 de febrero de 2020, una crecida había provocado el colapso del puente sobre Chañares Sur y daños en el sector de Chañares Norte, lo que obligó a interrumpir el tránsito en ambos pasos entre Anchoris y Ugarteche, según publicó en su momento Diario UNO.

Uno de los puentes que cedió sobre Ruta 40.

En julio de 2024, la subsecretaria de Infraestructura, Marité Baduí, había informado que se había destrabado un reclamo administrativo de costos de la empresa. En aquella oportunidad, Alfredo Cornejo estimó el avance de los puentes en apenas el 25% y expresó su expectativa de terminarlos hacia marzo o abril, aunque aclaró que no podía garantizarlo.

Ahora, Mema volvió a ubicar esas reconstrucciones entre las obras que avanzan a partir de la coordinación con Nación.