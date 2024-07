La titular de Infraestructura contó que se destrabó la obra de los puentes caídos de la Ruta 40

puentes-ruta 40.jpg El puente sobre el arroyo Los Pozos de la Ruta 40 en la zona de Agrelo colapsó en febrero del 2021.

Hay que recordar que el puente del arroyo Los Pozos, sobre la Ruta 40 -en el tramo que une Luján de Cuyo con Tupungato-, se cayó el 27 de febrero del 2021 a raíz de las tremendas tormentas que se produjeron aquel verano.

Un año antes, el 8 de febrero del 2020, otro puente presentó fallas que llevaron a la inhabilitación. La ruta nacional quedó interrumpida a la altura del km 3.244, entre las localidades de Anchoris y Ugarteche.

Antes de dejar su cargo, el ex titular de la delegación local de Vialidad Nacional, Guillermo Amstutz, reconocía que esas obras que estaban a cargo de la empresa Vialmani S.A. habían quedado paralizadas con un avance total de apenas el 20,84%.

Para no comprometer la circulación de vehículos, Vialidad Nacional dispuso un desvío antes de llegar al kilómetro 3244 hacia los dos puentes del lado Oeste que están en pie.

Tal es la espera que generaron esos puentes caídos, que apenas asumió en su cargo la actual delegada de Vialidad Nacional puso a la obra de ambos puentes de la Ruta 40 entre las prioridades, junto con la terminalidad de la Variante Palmira y la reactivación de la doble vía a San Juan.

De hecho, a mediados del mes pasado el mismo gobernador Alfredo Cornejo recorrió la obra de la Variante Palmira, luego de que desde Nación adelantaran que enviarían los fondos para concluirla.

Se trata de la obra de la Ruta Nacional 7 en el tramo que va desde San Martín a la Ruta Nacional 40, que podría inaugurarse en abril del 2024.

La obra tiene un avance de 86,30% y cuenta con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El gobernador firmó un acuerdo de colaboración con la Nación para continuar con la ejecución de diferentes obras públicas que son fundamentales para Mendoza.

Para que avance la doble vía hace falta expropiar

Otra de las obras nacionales que esperan reactivarse en Mendoza es la doble vía a San Juan, que prometieron retomar dos ex presidentes en sus gestiones. Esa obra se gestó el mandato de Mauricio Macri y prolongó su espera en la gestión de Alberto Fernández.

Según Baduí el retraso, al menos en el primer tramo que va desde el aeropuerto a Lavalle, se debió a que no se planificó la necesidad de expropiar algunos terrenos para avanzar con la doble vía.

"En el caso de la Ruta 40 hay un tema de expropiaciones que hay que resolver. Y ahí me permito marcar la importancia de cuando uno planifica los proyectos. Ahí hay que tener en cuenta estos aspectos, porque si no después empezás la obra y se te paraliza porque no tuviste en cuenta la afectación de activos", se quejó la funcionaria.