Los Nihuiles vuelve a generar polémica. El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto (PJ), cuestionó con dureza la decisión del gobierno nacional de dejar para Mendoza la totalidad de las regalías generadas por el complejo hidroeléctrico.
Sergio Ziliotto acusó a Mendoza de robarle el río Atuel y advirtió que reclamará regalías de Los Nihuiles
El gobernador pampeano rechazó el decreto que asignó a Mendoza todas las regalías de Los Nihuiles y reivindicó la propiedad compartida del Atuel
“No solo Mendoza nos robó un río”, escribió el mandatario peronista en su cuenta de X. Luego advirtió: “No nos quedaremos quietos, el río Atuel también es pampeano”.
Todas las regalías de Los Nihuiles para Mendoza
La reacción se produjo después de que la Nación publicara este viernes el Decreto 982/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. La medida derogó el sistema que desde 1973 dividía en partes iguales las regalías de Los Nihuiles entre Mendoza y La Pampa.
A partir de su entrada en vigencia, Mendoza percibirá el total del 12% establecido como regalía hidroeléctrica. Hasta ahora, ese porcentaje se repartía en partes iguales: 6% para cada provincia.
La expresión “100% de las regalías” no significa que Mendoza recibirá toda la facturación del complejo. Quiere decir que cobrará íntegramente ese 12% calculado sobre el valor de la energía producida, según las reglas del mercado eléctrico.
Ziliotto vinculó las regalías con la disputa por el río Atuel
Ziliotto presentó la decisión como un nuevo capítulo del conflicto por el río Atuel. La Pampa sostiene desde hace décadas que Mendoza restringe el escurrimiento hacia su territorio y que debe garantizarse un caudal permanente para recomponer el ambiente y las actividades productivas pampeanas.
El gobernador también acusó al gobierno de Milei de acompañar a Mendoza mediante la derogación del Decreto 1560/1973, que había establecido la distribución igualitaria de las regalías.
La administración pampeana todavía no precisó qué acciones concretas adoptará contra la nueva medida. La advertencia de Ziliotto, sin embargo, anticipa una nueva etapa política y posiblemente judicial dentro de una disputa que ya llegó varias veces a la Corte Suprema.
La posición de La Pampa se apoya en el carácter interprovincial del Atuel y en el acuerdo firmado en 1992 con Mendoza y la Nación. Ese entendimiento mantuvo la participación pampeana en las regalías, aunque dejó expresamente abierta la posibilidad de que normas o decisiones judiciales posteriores modificaran el esquema.
Por qué la Nación resolvió que todas las regalías corresponden a Mendoza
El argumento central del gobierno nacional es que la regalía hidroeléctrica no se paga por la propiedad del río ni por el uso general del agua. Se abona para compensar a la jurisdicción en la cual se encuentra la fuente hidroeléctrica efectivamente aprovechada.
Según el decreto, el tramo utilizado para producir electricidad -que comprende los embalses, presas, túneles, centrales y puntos de restitución del agua- está ubicado íntegramente en territorio mendocino.
La Nación sostiene, por lo tanto, que el carácter interprovincial del Atuel no alcanza para justificar que La Pampa cobre una parte de las regalías. Para respaldar esa interpretación, el decreto cita antecedentes de la Corte Suprema y dictámenes de la Procuración del Tesoro.
El texto diferencia expresamente dos discusiones:
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La distribución equitativa y razonable del agua del Atuel entre Mendoza y La Pampa.
El derecho a percibir las regalías originadas por la generación hidroeléctrica de Los Nihuiles.
Para el Poder Ejecutivo nacional, el primer conflicto sigue abierto, pero no determina automáticamente quién debe cobrar la regalía energética.
Qué cambia desde este viernes y qué reclamo continúa pendiente
La modificación rige para las regalías que se devenguen desde la entrada en vigencia del decreto. No dispone que La Pampa devuelva lo que cobró durante los últimos 50 años ni reconoce automáticamente una compensación retroactiva para Mendoza.
La Provincia mantiene ante la Corte Suprema una demanda contra el Estado nacional por las sumas que considera indebidamente pagadas a La Pampa. Como informó Diario UNO en la nota que dio a conocer la decisión, el reclamo fue calculado en aproximadamente $67.000 millones más intereses.
El decreto tampoco determina cuánto dinero adicional ingresará por año a las cuentas provinciales. Ese monto dependerá de la generación efectiva de Los Nihuiles y del valor reconocido para la energía.
La Nación también vinculó la definición con la próxima concesión del complejo hidroeléctrico. El gobierno consideró necesario aclarar previamente qué provincia debe recibir las regalías para brindar seguridad jurídica a las empresas que participen en la licitación.
Para Mendoza, la decisión termina con un reparto considerado injustificado desde hace medio siglo. Para La Pampa, en cambio, representa la pérdida de un ingreso consolidado y una nueva afectación dentro del conflicto por el Atuel. La discusión por el agua y la pelea por las regalías tienen fundamentos jurídicos diferentes, pero la reacción de Ziliotto confirma que políticamente seguirán avanzando juntas.
En pocas palabras
- Ziliotto cuestionó el decreto: el gobernador de La Pampa rechazó la medida que otorga a Mendoza el 100% de las regalías de Los Nihuiles.
- Disputa por el Atuel: Ziliotto vinculó la decisión con el conflicto histórico por el río Atuel, reivindicando la propiedad compartida.
- Argumento nacional: el Gobierno argumenta que las regalías corresponden a la provincia donde se ubica la fuente hidroeléctrica aprovechada, en este caso, Mendoza.