Sergio Ziliotto acusó a Mendoza de robarle el río Atuel y advirtió que reclamará regalías de Los Nihuiles

A partir de su entrada en vigencia, Mendoza percibirá el total del 12% establecido como regalía hidroeléctrica. Hasta ahora, ese porcentaje se repartía en partes iguales: 6% para cada provincia.

La expresión “100% de las regalías” no significa que Mendoza recibirá toda la facturación del complejo. Quiere decir que cobrará íntegramente ese 12% calculado sobre el valor de la energía producida, según las reglas del mercado eléctrico.

El gobernador Ziliotto cree que las medidas de la Nación y de Mendoza perjudican a los pampeanos.

Ziliotto vinculó las regalías con la disputa por el río Atuel

Ziliotto presentó la decisión como un nuevo capítulo del conflicto por el río Atuel. La Pampa sostiene desde hace décadas que Mendoza restringe el escurrimiento hacia su territorio y que debe garantizarse un caudal permanente para recomponer el ambiente y las actividades productivas pampeanas.

El gobernador también acusó al gobierno de Milei de acompañar a Mendoza mediante la derogación del Decreto 1560/1973, que había establecido la distribución igualitaria de las regalías.

La administración pampeana todavía no precisó qué acciones concretas adoptará contra la nueva medida. La advertencia de Ziliotto, sin embargo, anticipa una nueva etapa política y posiblemente judicial dentro de una disputa que ya llegó varias veces a la Corte Suprema.

La posición de La Pampa se apoya en el carácter interprovincial del Atuel y en el acuerdo firmado en 1992 con Mendoza y la Nación. Ese entendimiento mantuvo la participación pampeana en las regalías, aunque dejó expresamente abierta la posibilidad de que normas o decisiones judiciales posteriores modificaran el esquema.

Los pampeanos aseguran que les llega poca agua y que por eso deben ser compensados. Gentileza: www.diariotextual.comque

Por qué la Nación resolvió que todas las regalías corresponden a Mendoza

El argumento central del gobierno nacional es que la regalía hidroeléctrica no se paga por la propiedad del río ni por el uso general del agua. Se abona para compensar a la jurisdicción en la cual se encuentra la fuente hidroeléctrica efectivamente aprovechada.

Según el decreto, el tramo utilizado para producir electricidad -que comprende los embalses, presas, túneles, centrales y puntos de restitución del agua- está ubicado íntegramente en territorio mendocino.

La Nación sostiene, por lo tanto, que el carácter interprovincial del Atuel no alcanza para justificar que La Pampa cobre una parte de las regalías. Para respaldar esa interpretación, el decreto cita antecedentes de la Corte Suprema y dictámenes de la Procuración del Tesoro.

El texto diferencia expresamente dos discusiones:

La distribución equitativa y razonable del agua del Atuel entre Mendoza y La Pampa.

El derecho a percibir las regalías originadas por la generación hidroeléctrica de Los Nihuiles.

Para el Poder Ejecutivo nacional, el primer conflicto sigue abierto, pero no determina automáticamente quién debe cobrar la regalía energética.

Qué cambia desde este viernes y qué reclamo continúa pendiente

La modificación rige para las regalías que se devenguen desde la entrada en vigencia del decreto. No dispone que La Pampa devuelva lo que cobró durante los últimos 50 años ni reconoce automáticamente una compensación retroactiva para Mendoza.

La Provincia mantiene ante la Corte Suprema una demanda contra el Estado nacional por las sumas que considera indebidamente pagadas a La Pampa. Como informó Diario UNO en la nota que dio a conocer la decisión, el reclamo fue calculado en aproximadamente $67.000 millones más intereses.

El decreto tampoco determina cuánto dinero adicional ingresará por año a las cuentas provinciales. Ese monto dependerá de la generación efectiva de Los Nihuiles y del valor reconocido para la energía.

La Nación también vinculó la definición con la próxima concesión del complejo hidroeléctrico. El gobierno consideró necesario aclarar previamente qué provincia debe recibir las regalías para brindar seguridad jurídica a las empresas que participen en la licitación.

Para Mendoza, la decisión termina con un reparto considerado injustificado desde hace medio siglo. Para La Pampa, en cambio, representa la pérdida de un ingreso consolidado y una nueva afectación dentro del conflicto por el Atuel. La discusión por el agua y la pelea por las regalías tienen fundamentos jurídicos diferentes, pero la reacción de Ziliotto confirma que políticamente seguirán avanzando juntas.