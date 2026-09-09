Doble vía de la Ruta 40: el director de Vialidad Nacional confirmó la fecha de reactivación de la obra

Marcelo Campoy, administrador de Vialidad Nacional, fue quien hizo el anuncio de la reactivación de la obra de la doble vía de la Ruta 40.

Una obra que acumula 10 años de anuncios y demoras

La duplicación de la Ruta 40 fue anunciada originalmente en 2016 y los trabajos comenzaron recién en 2021, con la expectativa de terminar la obra en 2023. Sin embargo, el proyecto quedó paralizado y actualmente presenta poco más del 50% de avance.

La paralización se produjo en medio del freno general a la obra pública nacional dispuesto por el gobierno de Javier Milei desde su llegada a la Casa Rosada. La falta de financiamiento dejó en pausa numerosos proyectos que estaban en ejecución en distintos puntos del país.

En el caso de la doble vía Mendoza-San Juan, además, Vialidad Nacional señaló que existen cuestiones administrativas y legales vinculadas con las expropiaciones de los terrenos necesarios para completar el trazado.

Vialidad Nacional puso fecha para el regreso

La Ruta 40 volverá a entrar en obra, después de estar paralizada desde el 2023. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

La pregunta de Juri en el Senado apuntó precisamente a conocer cuándo volverían las máquinas a la Ruta 40. Campoy respondió que la empresa deberá comenzar a movilizar equipos entre fines de septiembre y la primera quincena de octubre.

El funcionario explicó que la obra fue incluida entre las prioridades definidas junto con las provincias y que la empresa ya presentó su plan de trabajo, que fue aprobado.

La fecha anunciada parece ser auspiciosa para darle fin a una obra que lleva una década entre anuncios, idas y vueltas y que hasta el momento, sólo ha logrado quedar por la mitad.