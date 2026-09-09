Doble vía de la Ruta 40: el director de Vialidad Nacional confirmó la fecha de reactivación de la obra

La doble vía de la Ruta 40, entre Mendoza y San Juan, volverá a entrar en obra las próximas semanas. Así lo confirmó el titular de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, en una reunión de comisiones en el Congreso de la Nación.
Esto sucederá, según afirmó, entre los últimos días de septiembre y la primera quincena de octubre después de tres años de paralización. El anuncio se conoció este miércoles, luego de una consulta de la senadora nacional por Mendoza Mariana Juri (UCR). La legisladora reclamó precisiones sobre una obra considerada fundamental para la conexión entre Mendoza y San Juan y que acumula años de demoras.
Campoy aseguró que ya mantuvo conversaciones con las empresas contratistas para coordinar el regreso de los trabajos y señaló que la obra actualmente se encuentra entre las prioridades acordadas con las provincias. También afirmó que, según la situación actual, no registra deuda que impida su continuidad.
Una obra que acumula 10 años de anuncios y demoras
La duplicación de la Ruta 40 fue anunciada originalmente en 2016 y los trabajos comenzaron recién en 2021, con la expectativa de terminar la obra en 2023. Sin embargo, el proyecto quedó paralizado y actualmente presenta poco más del 50% de avance.
La paralización se produjo en medio del freno general a la obra pública nacional dispuesto por el gobierno de Javier Milei desde su llegada a la Casa Rosada. La falta de financiamiento dejó en pausa numerosos proyectos que estaban en ejecución en distintos puntos del país.
En el caso de la doble vía Mendoza-San Juan, además, Vialidad Nacional señaló que existen cuestiones administrativas y legales vinculadas con las expropiaciones de los terrenos necesarios para completar el trazado.
Vialidad Nacional puso fecha para el regreso
La pregunta de Juri en el Senado apuntó precisamente a conocer cuándo volverían las máquinas a la Ruta 40. Campoy respondió que la empresa deberá comenzar a movilizar equipos entre fines de septiembre y la primera quincena de octubre.
El funcionario explicó que la obra fue incluida entre las prioridades definidas junto con las provincias y que la empresa ya presentó su plan de trabajo, que fue aprobado.
La fecha anunciada parece ser auspiciosa para darle fin a una obra que lleva una década entre anuncios, idas y vueltas y que hasta el momento, sólo ha logrado quedar por la mitad.
En pocas palabras
- Ruta 40: la doble vía Mendoza-San Juan se reactivará a fin de mes tras 3 años de paralización.
- Anuncio: el titular de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, confirmó la continuidad de la obra tras consulta en el Congreso.
- Avance: el proyecto, anunciado en 2016, presenta un 50% de ejecución y se prioriza su finalización.