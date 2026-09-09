El Gobierno de Mendoza, a través del ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, respondió formalmente este miércoles al reclamo encabezado por el intendente de San Rafael, Omar Félix, respecto al esquema para mantener la lucha antigranizo en el Sur.
Rodolfo Vargas Arizu le respondió a Omar Félix y ratificó que cederá 2 aviones y no 3 para la lucha antigranizo
El Ejecutivo rechazó el pedido del intendente de San Rafael de 3 aeronaves y defendió el esquema de asistencia económica directa a los productores
Ante el pedido del jefe comunal sanrafaelino para obtener la cesión de tres aviones y el financiamiento del 50% de los costos por parte de la Provincia, el Ejecutivo ratificó que mantendrá la política de asistencia directa y que únicamente pondrá a disposición dos aeronaves.
“Reafirmamos que no estamos dispuestos a alterar el destino ni la efectividad de estos fondos directos al productor”, enfatizó Vargas Arizu al contestar la nota enviada por Félix. Según el Ministerio de Producción durante la última temporada se transfirieron más de $14.000 millones a productores afectados por contingencias climáticas, de los cuales 72% de los recursos tuvo como destino los departamentos de San Rafael y General Alvear.
Traspaso de dos aviones e información de radares
Respecto a la propuesta para que los municipios operen el sistema de mitigación por siembra de nubes, la Provincia reiteró su predisposición para concretar el traspaso definitivo de dos aeronaves, junto con la información técnica del sistema de radares. Bajo este esquema, serán las comunas interesadas las que deberán coordinar la operatoria y asumir la cobertura de los costos asociados bajo la modalidad que consideren conveniente.
De esta forma, el Gobierno provincial puso un límite: se mantendrán las transferencias directas a las cuentas de los agricultores sin intermediaciones, mientras que la continuidad operativa de los aviones quedará en manos de los municipios del Sur.
Cuestionamiento a las estadísticas de daño
En la nota de respuesta, el ministro Vargas Arizu también cuestionó los datos presentados por el municipio sobre la efectividad de la lucha antigranizo, señalando que carecen de "sustento estadístico".
Para respaldar la postura oficial, la cartera de Producción adjuntó estadísticas de los últimos 10 años (temporadas 2016-2017 a la fecha), elaboradas sobre la base de las denuncias de los propios productores:
- 136.809 hectáreas totales registraron pérdida de cosecha por contingencias climáticas.
- 104.428 hectáreas (76,3%) fueron dañadas por heladas.
- 32.381 hectáreas (23,7%) sufrieron daños por granizo.
Según los datos oficiales, la superficie afectada por heladas en el Sur mendocino fue más de tres veces superior a la impactada por el granizo, argumento con el cual el Ejecutivo justifica priorizar el fondo de asistencia económica directa por sobre el financiamiento provincial de la lucha aérea.
En pocas palabras
- Gobierno mendocino: ratificó la cesión de 2 aviones y no 3 para la lucha antigranizo, prefiriendo asistencia económica directa a productores.
- Omar Félix: el intendente de San Rafael reclamaba 3 aeronaves y financiamiento provincial de 50% para la mitigación.
- Rodolfo Vargas Arizu: el ministro de Producción cuestionó datos de daño y defendió el esquema actual de transferencias directas.