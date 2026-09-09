Rodolfo Vargas Arizu le respondió a Omar Félix y ratificó que cederá 2 aviones y no 3 para la lucha antigranizo

Sigue la polémica por los aviones de la lucha antigranizo. Foto: Gobierno de Mendoza

Traspaso de dos aviones e información de radares

Respecto a la propuesta para que los municipios operen el sistema de mitigación por siembra de nubes, la Provincia reiteró su predisposición para concretar el traspaso definitivo de dos aeronaves, junto con la información técnica del sistema de radares. Bajo este esquema, serán las comunas interesadas las que deberán coordinar la operatoria y asumir la cobertura de los costos asociados bajo la modalidad que consideren conveniente.

De esta forma, el Gobierno provincial puso un límite: se mantendrán las transferencias directas a las cuentas de los agricultores sin intermediaciones, mientras que la continuidad operativa de los aviones quedará en manos de los municipios del Sur.

Se viene la temporada granicera. Foto: archivo

Cuestionamiento a las estadísticas de daño

En la nota de respuesta, el ministro Vargas Arizu también cuestionó los datos presentados por el municipio sobre la efectividad de la lucha antigranizo, señalando que carecen de "sustento estadístico".

Para respaldar la postura oficial, la cartera de Producción adjuntó estadísticas de los últimos 10 años (temporadas 2016-2017 a la fecha), elaboradas sobre la base de las denuncias de los propios productores:

136.809 hectáreas totales registraron pérdida de cosecha por contingencias climáticas.

registraron pérdida de cosecha por contingencias climáticas. 104.428 hectáreas (76,3%) fueron dañadas por heladas .

fueron dañadas por . 32.381 hectáreas (23,7%) sufrieron daños por granizo.

Según los datos oficiales, la superficie afectada por heladas en el Sur mendocino fue más de tres veces superior a la impactada por el granizo, argumento con el cual el Ejecutivo justifica priorizar el fondo de asistencia económica directa por sobre el financiamiento provincial de la lucha aérea.