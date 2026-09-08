Lucha Antigranizo: el intendente de San Rafael exige 3 aviones y que Cornejo pague el 50% de los gastos

Pero además en la nota formal de su respuesta, Omar Félix también exige que el Gobierno provincial se haga cargo del 50% de los costos del funcionamiento de la Lucha Antigranizo. Al otro 50% lo cubrirían Rafael y General Alvear en una proporción de 70% y 30%, respectivamente, en función de la cantidad de hectáreas que el sistema debe cubrir en cada comuna.

En su pedido reclama que la provincia costee el mantenimiento y taller de los aviones, material de siembra, seguros, infraestructura aeroportuaria, radarización e información meteorológica. Es decir, que el Estado provincial sostenga buena parte de la infraestructura necesaria para que el sistema exista.

“San Rafael acepta seguir con la Lucha Antigranizo, pero Mendoza debe poner plata porque el sistema funciona y la defensa frente a las contingencias climáticas no puede quedar exclusivamente en manos de los municipios", insistió Félix.

Desde hace dos años atrás, las comunas de San Rafael y General Alvear, que comandan Omar Félix y Alejandro Molero, llevan adelante la Lucha Antigranizo en el Sur.

En el Gobierno y también el intendente de General Alvear, Alejandro Molero, estaban pendientes de la respuesta de Omar Félix, porque el mismo alvearense había advertido que esa comuna tenía la logística e infraestructura necesaria para que funcione la Lucha Antigranizo en el Sur, como ya lo hizo en las últimas 2 temporadas.

Los números de la Lucha Antigranizo que expuso Omar Félix

Uno de los argumentos más fuertes de Omar Félix para pedir el aporte de la provincia con el fin de sostener la Lucha Antigranizo es la efectividad que ha tenido ese combate en las últimas temporadas.

Con esas estadísticas comparó la superficie afectada por granizo:

2005-2024: promedio de 5.300 hectáreas anuales.

promedio de 5.300 hectáreas anuales. 2024/25: 2.300 hectáreas.

2.300 hectáreas. 2025/26: 2.900 hectáreas.

A esos números Félix sumó que la afectación del granizo, no es sólo a la producción, sino que también repercute en el empleo, la economía regional, el turismo y los bienes de los vecinos. Por eso considera que el costo no debería recaer exclusivamente sobre el municipio y los productores, sino que el Gobierno provincial debe hacer su aporte.