El diputado nacional por Mendoza Lisandro Nieri presentó un proyecto de ley para reformar la Ley 25.917 de Régimen de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno del 2005. Además de cambiar la forma de calcular el presupuesto, la iniciativa busca asegurar la inversión en obra pública y obliga al Gobierno a informar sobre la deuda pública.
Lisandro Nieri propone blindar la inversión pública y que el gobierno rinda cuentas sobre la deuda externa
Es una reforma del Régimen de Responsabilidad Fiscal. Plantea un informe anual de deuda pública y deducir del superávit gastos de la inversión en obras públicas
El proyecto propone modernizar las reglas del juego para la Nación, provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), con foco en proteger la inversión pública estratégica e imponer mecanismos estrictos de transparencia en torno al endeudamiento estatal.
La propuesta busca robustecer la institucionalidad fiscal de la Argentina a través de 3 pilares fundamentales: el establecimiento de reglas cuantitativas más claras, otro marco macrofiscal que reduzca la discrecionalidad política y la creación de un Consejo Fiscal independiente desde lo técnico.
Al mismo tiempo, el proyecto de Nieri propone otra forma de definir las pautas del presupuesto anual. En concreto, busca bajar la discrecionalidad al definir la meta de inflación, supeditándolo al REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado), que el Banco Central elabora periódicamente con una encuesta a bancos y empresas en general.
Blindaje a los gastos de capital e inversión pública
Uno de los ejes más destacados del proyecto radica en la forma de computar el equilibrio de las cuentas públicas. La iniciativa incorpora una regla permanente de "Resultado Financiero Ajustado" que exige equilibrio o superávit fiscal tanto para el Ejecutivo Nacional como para las administraciones provinciales y la CABA.
Sin embargo, para evitar que la disciplina presupuestaria se traduzca en una parálisis de las obras de desarrollo indispensable, la propuesta protege explícitamente la inversión pública: permite deducir del cálculo fiscal aquellos gastos de capital. Esto bajo la condición de que sean obras financiadas por organismos de crédito internacionales.
De este modo, la norma busca que el ajuste corriente no ahogue la infraestructura de largo plazo ni los proyectos cofinanciados por entidades globales.
Rendición de cuentas sobre la deuda y un presupuesto menos discrecional
En materia de transparencia y crédito público, la iniciativa de Nieri exige que el Poder Ejecutivo rinda cuentas de manera periódica y previsible. El texto incorpora la obligación de presentar, con periodicidad anual, un Informe de Sostenibilidad de la Deuda Pública.
Este instrumento obligará a transparentar la evolución, la estructura y los riesgos del endeudamiento, permitiendo al Congreso y a la ciudadanía evaluar con rigor técnico la capacidad de pago del Estado y evitar compromisos financieros irresponsables o discrecionales.
En esa misma línea, el proyecto establece que el Presupuesto Nacional deberá elaborarse tomando obligatoriamente como referencia las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica el Banco Central, para impedir la manipulación de pautas macroeconómicas (como inflación o crecimiento) en la ley de leyes.
Para Nieri "hace años que el presuuesto se elabora con pautas macrofiscales muy alejadas de lo que arrojan las proyecciones independientes".
Independencia técnica y previsibilidad
Para garantizar que estas reglas se cumplan de manera imparcial, la reforma introduce cambios sustanciales en la estructura del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal. Su Comité Ejecutivo pasará a estar conformado por tres profesionales independientes de reconocida trayectoria en finanzas públicas.
Asimismo, como una forma de darle seriedad y estabilidad, el proyecto les asigna mandatos por 6 años y una dedicación compatible con la actividad académica.
“El fortalecimiento de la institucionalidad fiscal es clave para mejorar la credibilidad del sector público, reducir la incertidumbre y bajar el costo de financiamiento del país”, remarcó Nieri, ex ministro de Hacienda y Gobierno de la provincia de Mendoza antes de asumir su banca nacional.
Con este proyecto, la UCR busca posicionar en la agenda legislativa un esquema macroeconómico que conjugue el orden presupuestario riguroso con la protección de la infraestructura crítica y el control republicano sobre los compromisos financieros de la Nación.
En pocas palabras
- Reforma fiscal: el diputado Lisandro Nieri propone modificar la Ley de Responsabilidad Fiscal para transparentar la deuda.
- Inversión pública: el proyecto busca proteger gastos de capital y obras públicas, deducibles del cálculo fiscal si son financiadas externamente.
- Transparencia y control: se exigirá un informe anual de deuda y el uso del REM para definir metas presupuestarias, con un consejo fiscal independiente.