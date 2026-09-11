Lisandro Nieri propone blindar la inversión pública y que el gobierno rinda cuentas sobre la deuda externa

Al mismo tiempo, el proyecto de Nieri propone otra forma de definir las pautas del presupuesto anual. En concreto, busca bajar la discrecionalidad al definir la meta de inflación, supeditándolo al REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado), que el Banco Central elabora periódicamente con una encuesta a bancos y empresas en general.

Blindaje a los gastos de capital e inversión pública

Uno de los ejes más destacados del proyecto radica en la forma de computar el equilibrio de las cuentas públicas. La iniciativa incorpora una regla permanente de "Resultado Financiero Ajustado" que exige equilibrio o superávit fiscal tanto para el Ejecutivo Nacional como para las administraciones provinciales y la CABA.

Sin embargo, para evitar que la disciplina presupuestaria se traduzca en una parálisis de las obras de desarrollo indispensable, la propuesta protege explícitamente la inversión pública: permite deducir del cálculo fiscal aquellos gastos de capital. Esto bajo la condición de que sean obras financiadas por organismos de crédito internacionales.

De este modo, la norma busca que el ajuste corriente no ahogue la infraestructura de largo plazo ni los proyectos cofinanciados por entidades globales.

Nieri presentó su proyecto de reforma de la ley del Régimen de Responsabilidad Fiscal y aspira a que a corto plazo lo trate la Cámara de Diputados

Rendición de cuentas sobre la deuda y un presupuesto menos discrecional

En materia de transparencia y crédito público, la iniciativa de Nieri exige que el Poder Ejecutivo rinda cuentas de manera periódica y previsible. El texto incorpora la obligación de presentar, con periodicidad anual, un Informe de Sostenibilidad de la Deuda Pública.

Este instrumento obligará a transparentar la evolución, la estructura y los riesgos del endeudamiento, permitiendo al Congreso y a la ciudadanía evaluar con rigor técnico la capacidad de pago del Estado y evitar compromisos financieros irresponsables o discrecionales.

En esa misma línea, el proyecto establece que el Presupuesto Nacional deberá elaborarse tomando obligatoriamente como referencia las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica el Banco Central, para impedir la manipulación de pautas macroeconómicas (como inflación o crecimiento) en la ley de leyes.

Para Nieri "hace años que el presuuesto se elabora con pautas macrofiscales muy alejadas de lo que arrojan las proyecciones independientes".

Independencia técnica y previsibilidad

Para garantizar que estas reglas se cumplan de manera imparcial, la reforma introduce cambios sustanciales en la estructura del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal. Su Comité Ejecutivo pasará a estar conformado por tres profesionales independientes de reconocida trayectoria en finanzas públicas.

Asimismo, como una forma de darle seriedad y estabilidad, el proyecto les asigna mandatos por 6 años y una dedicación compatible con la actividad académica.

“El fortalecimiento de la institucionalidad fiscal es clave para mejorar la credibilidad del sector público, reducir la incertidumbre y bajar el costo de financiamiento del país”, remarcó Nieri, ex ministro de Hacienda y Gobierno de la provincia de Mendoza antes de asumir su banca nacional.

Con este proyecto, la UCR busca posicionar en la agenda legislativa un esquema macroeconómico que conjugue el orden presupuestario riguroso con la protección de la infraestructura crítica y el control republicano sobre los compromisos financieros de la Nación.