Jimena Latorre destacó el crecimiento de Mendoza en energía limpia e infraestructura eléctrica

Parque Solar El Quemado (Las Heras), desarrollado por YPF Luz.

(Las Heras), desarrollado por YPF Luz. Parque Solar San Rafael, de Genneia, que alcanzó su operación comercial plena con 180 MW.

El próximo desafío: evacuar toda esa potencia

Con la generación creciendo a este ritmo, Latorre fue clara sobre el cuello de botella que se viene: la capacidad de transporte eléctrico. "No podemos continuar incorporando generación si no contamos con la infraestructura necesaria para transportarla", advirtió.

Para resolverlo, la provincia avanza en dos obras estratégicas:

Estación Transformadora Valle de Uco , que reforzará el sistema eléctrico regional y mejorará el suministro para más de 150.000 habitantes, acompañando a bodegas, industrias y proyectos turísticos y renovables.

, que reforzará el sistema eléctrico regional y mejorará el suministro para más de 150.000 habitantes, acompañando a bodegas, industrias y proyectos turísticos y renovables. Estación Transformadora Mendoza Norte (220/132 kV), pensada para evitar sobrecargas en el Gran Mendoza y habilitar nuevas inversiones productivas y mineras.

Más allá del boom solar, Mendoza cuenta con una base energética amplia: más de cien años de desarrollo hidrocarburífero convencional y un 30% del territorio de Vaca Muerta dentro de sus límites, con potencial no convencional aún por desarrollar. Hoy la matriz eléctrica provincial se reparte en aproximadamente 60% de generación térmica y 40% renovable, con un aporte relevante de la hidroelectricidad.

Reglas claras para sostener el crecimiento

Latorre insistió en que la potencia instalada necesita, como correlato, previsibilidad normativa. "Necesitamos brindar certezas para que el sector privado vuelva a confiar en la Argentina y en las oportunidades que ofrece el desarrollo de los recursos naturales en cada una de nuestras provincias", sostuvo, al remarcar que la estabilidad de las reglas es clave para atraer financiamiento y sostener inversiones de largo plazo.

En el panel, compartido con representantes de La Pampa y Córdoba, quedó claro que las provincias ganan cada vez más protagonismo en el diseño de sus propias estrategias energéticas, articulando generación, transporte y desarrollo productivo territorial.