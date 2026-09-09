Mendoza avanza a paso firme hacia convertirse en un actor clave de la energía limpia en Argentina. Así lo remarcó la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, durante su participación en Argentina Energy Week, donde expuso la magnitud del crecimiento renovable provincial y los proyectos de infraestructura que lo sostienen.
Jimena Latorre destacó el crecimiento de Mendoza en energía limpia e infraestructura eléctrica
La ministra Jimena Latorre marcó el crecimiento en energía solar con 800 MW de potencia fotovoltaica instalada en el Argentina Argentina Week
La cifra que resume el salto renovable de la provincia es contundente: Mendoza roza los 800 MW de potencia fotovoltaica instalada. Gran parte de ese crecimiento nació de proyectos impulsados por la Empresa Mendocina de Energía (Emesa), que actúa como generadora de iniciativas que luego se transfieren al sector privado para su desarrollo.
Entre los proyectos de gran escala que ya aportan potencia al sistema se destacan:
- Parque Solar El Quemado (Las Heras), desarrollado por YPF Luz.
- Parque Solar San Rafael, de Genneia, que alcanzó su operación comercial plena con 180 MW.
El próximo desafío: evacuar toda esa potencia
Con la generación creciendo a este ritmo, Latorre fue clara sobre el cuello de botella que se viene: la capacidad de transporte eléctrico. "No podemos continuar incorporando generación si no contamos con la infraestructura necesaria para transportarla", advirtió.
Para resolverlo, la provincia avanza en dos obras estratégicas:
- Estación Transformadora Valle de Uco, que reforzará el sistema eléctrico regional y mejorará el suministro para más de 150.000 habitantes, acompañando a bodegas, industrias y proyectos turísticos y renovables.
- Estación Transformadora Mendoza Norte (220/132 kV), pensada para evitar sobrecargas en el Gran Mendoza y habilitar nuevas inversiones productivas y mineras.
Más allá del boom solar, Mendoza cuenta con una base energética amplia: más de cien años de desarrollo hidrocarburífero convencional y un 30% del territorio de Vaca Muerta dentro de sus límites, con potencial no convencional aún por desarrollar. Hoy la matriz eléctrica provincial se reparte en aproximadamente 60% de generación térmica y 40% renovable, con un aporte relevante de la hidroelectricidad.
Reglas claras para sostener el crecimiento
Latorre insistió en que la potencia instalada necesita, como correlato, previsibilidad normativa. "Necesitamos brindar certezas para que el sector privado vuelva a confiar en la Argentina y en las oportunidades que ofrece el desarrollo de los recursos naturales en cada una de nuestras provincias", sostuvo, al remarcar que la estabilidad de las reglas es clave para atraer financiamiento y sostener inversiones de largo plazo.
En el panel, compartido con representantes de La Pampa y Córdoba, quedó claro que las provincias ganan cada vez más protagonismo en el diseño de sus propias estrategias energéticas, articulando generación, transporte y desarrollo productivo territorial.
En pocas palabras
- Mendoza: La provincia ya cuenta con 800 MW de potencia fotovoltaica instalada.
- Infraestructura: Se anuncian obras clave como la Estación Transformadora Valle de Uco y Mendoza Norte.
- Inversión: Se busca previsibilidad normativa para atraer financiamiento y sostener el crecimiento energético.