Mendoza pone el foco en Vaca Muerta y una inversión de U$S44 millones abre nuevas oportunidades

Sísmica 3D: se completó una campaña sobre 202,5 kilómetros cuadrados.

Perforación de pozos piloto: tras el procesamiento de los datos sísmicos, se proyecta la perforación de dos pozos exploratorios en los próximos meses.

en los próximos meses. Proyección a largo plazo: el proyecto incluye acuerdos para almacenamiento subterráneo de gas en El Portón y la continuidad de las operaciones de extracción convencional.

Con esta planificación, las compañías pueden informar anticipadamente qué bienes y servicios requerirán, lo que permite que las pymes mendocinas adecúen sus capacidades competitivas a los requerimientos técnicos de la operación.

"Estamos haciendo una gran apuesta. Hemos ampliado los plazos de las concesiones y tomado decisiones cuyos resultados quizás no se vean durante mi gobierno, pero sí se verán en el crecimiento de estas empresas y en el desarrollo de Mendoza", afirmó el gobernador Alfredo Cornejo.

La ministra de Energía y Ambiente aseguró que el objetivo de la política pública provincial es exigir el estricto cumplimiento de los compromisos de inversión y acompañar al sector privado en su preparación de cara a la transición hacia el no convencional.

"No podemos determinar con qué empresa debe contratar cada operador, pero sí podemos trabajar junto con ambas partes para que los proveedores mendocinos estén en condiciones de brindar los mejores servicios y sean elegidos por sus capacidades", indicó Jimena Latorre.

Por su parte, las autoridades del clúster, una asociación civil creada en mayo de 2026 que reúne a más de 32 empresas locales y casi 4.000 trabajadores, resaltaron la solidez del ecosistema productivo cuyano. Las pymes participantes abarcan áreas de metalmecánica, ingeniería, montajes electromecánicos, instrumentación, logística y servicios ambientales.

Asimismo, la dirección de la operadora TSB SA asumió el compromiso institucional de priorizar la contratación de mano de obra y servicios regionales con canales directos con cámaras empresariales para conectar el mercado de Mendoza con el potencial industrial neuquino.

El Gobierno de Mendoza vinculó a la UTE Quintana Energy-TSB con el Clúster de Proveedores para la Minería y la Energía de Cuyo. Prensa Gobierno

El ministro de Gobierno, Natalio Mema, aseguró que es importante generar ámbitos en los que las capacidades existentes en Mendoza puedan transformarse en nuevas oportunidades de trabajo.

"Recorremos el país y participamos en encuentros internacionales mostrando que Mendoza cuenta con empresas capaces de prestar servicios a las inversiones que comienzan a llegar para el desarrollo de Vaca Muerta en el Sur provincial", expresó Mema.

El empresario Claudio Urcera dijo: "Nos comprometimos a trabajar con empresas mendocinas y darles prioridad. También queremos contribuir a abrir el mercado neuquino para que exista una relación más sencilla, fluida y posible entre los proveedores de ambas provincias".