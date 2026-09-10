Supermercados: descuentos de hasta 35% y reintegros de $100.000 para aprovechar en septiembre

Los beneficios dependen del comercio y del medio de pago elegido y, en algunos casos, exigen un consumo mínimo o tienen límites mensuales o semanales. Entre las opciones relevadas aparecen descuentos de hasta 35% y reintegros de hasta $100.000.

El pago con MODO, muy elegido para aprovechar descuentos y promociones. Imagen ilustrativa.

Supermercados: descuentos en Carrefour y Jumbo durante septiembre

En Carrefour , las promociones disponibles se distribuyen durante prácticamente toda la semana. Con Banco Nación hay un 5% de descuento, con un tope de $5.000 semanales, de lunes a viernes.

, las disponibles se distribuyen durante prácticamente toda la semana. Con hay un 5% de descuento, con un tope de $5.000 semanales, de lunes a viernes. Los lunes, quienes paguen con Mercado Pago mediante QR acceden a un 15% de descuento, con un tope de $15.000 por cuenta al mes.

mediante QR acceden a un 15% de descuento, con un tope de $15.000 por cuenta al mes. En Jumbo , las principales promociones bancarias se concentran los martes y jueves. Galicia , Macro , MODO y Santander ofrecen 20% de descuento en esos días, aunque Galicia, MODO y Santander establecen un consumo mínimo de $100.000 y un tope de $25.000 mensuales.

, las principales promociones bancarias se concentran los martes y jueves. , , y ofrecen 20% de descuento en esos días, aunque Galicia, MODO y Santander establecen un consumo mínimo de $100.000 y un tope de $25.000 mensuales. También hay un 30% de descuento con Naranja X mediante Plan Épico, con un límite de $12.000 semanales, los viernes, sábados y domingos. Para jubilados, Supervielle ofrece 25% de descuento los martes, con un tope mensual de $25.000.

mediante Plan Épico, con un límite de $12.000 semanales, los viernes, sábados y domingos. Para jubilados, ofrece 25% de descuento los martes, con un tope mensual de $25.000. Además, Banco Nación brinda seis cuotas sin interés en productos de electro todos los días.

brinda seis cuotas sin interés en productos de electro todos los días. En tanto, ChangoMás concentra una de las mayores cantidades de promociones. Los miércoles, Banco Nación ofrece el beneficio más elevado: 35% de descuento, con un tope de $15.000 por semana.

concentra una de las mayores cantidades de promociones. Los miércoles, ofrece el beneficio más elevado: 35% de descuento, con un tope de $15.000 por semana. Los lunes , Galicia, Macro, MODO y Santander tienen descuentos del 20%, con distintos topes y, en algunos casos, consumo mínimo de $75.000. Los martes, Mercado Pago ofrece 15% sin tope mediante QR y Supervielle 20%, con un límite mensual de $25.000.

, Galicia, Macro, MODO y Santander tienen descuentos del 20%, con distintos topes y, en algunos casos, consumo mínimo de $75.000. Los martes, Mercado Pago ofrece 15% sin tope mediante QR y Supervielle 20%, con un límite mensual de $25.000. Los viernes, sábados y domingos, Naranja X permite acceder a un 15% de descuento sin tope pagando con QR.

Aprovechar descuentos a la hora de comprar, la clave para combatir la inflación y la crisis económica. Imagen ilustrativa.

Además, COTO continúa con su promoción de 25% de reintegro los viernes al pagar con Mercado Pago, utilizando dinero en cuenta, tarjetas de débito y crédito. Sábados y domingos las condiciones se mantienen aunque con un 20% de descuento, siempre en productos seleccionados.