Septiembre trae una amplia variedad de promociones en supermercados, con descuentos y beneficios que pueden ayudar a reducir el costo de las compras. Las principales cadenas ofrecen alternativas asociadas a bancos, billeteras virtuales y aplicaciones de pago.
Supermercados: descuentos de hasta 35% y reintegros de $100.000 para aprovechar en septiembre
Diversos supermercados ofrecen descuentos de hasta 35% y reintegros durante septiembre de 2026, según el banco o billetera utilizada
Los beneficios dependen del comercio y del medio de pago elegido y, en algunos casos, exigen un consumo mínimo o tienen límites mensuales o semanales. Entre las opciones relevadas aparecen descuentos de hasta 35% y reintegros de hasta $100.000.
Supermercados: descuentos en Carrefour y Jumbo durante septiembre
- En Carrefour, las promociones disponibles se distribuyen durante prácticamente toda la semana. Con Banco Nación hay un 5% de descuento, con un tope de $5.000 semanales, de lunes a viernes.
- Los lunes, quienes paguen con Mercado Pago mediante QR acceden a un 15% de descuento, con un tope de $15.000 por cuenta al mes.
- En Jumbo, las principales promociones bancarias se concentran los martes y jueves. Galicia, Macro, MODO y Santander ofrecen 20% de descuento en esos días, aunque Galicia, MODO y Santander establecen un consumo mínimo de $100.000 y un tope de $25.000 mensuales.
- También hay un 30% de descuento con Naranja X mediante Plan Épico, con un límite de $12.000 semanales, los viernes, sábados y domingos. Para jubilados, Supervielle ofrece 25% de descuento los martes, con un tope mensual de $25.000.
- Además, Banco Nación brinda seis cuotas sin interés en productos de electro todos los días.
- En tanto, ChangoMás concentra una de las mayores cantidades de promociones. Los miércoles, Banco Nación ofrece el beneficio más elevado: 35% de descuento, con un tope de $15.000 por semana.
- Los lunes, Galicia, Macro, MODO y Santander tienen descuentos del 20%, con distintos topes y, en algunos casos, consumo mínimo de $75.000. Los martes, Mercado Pago ofrece 15% sin tope mediante QR y Supervielle 20%, con un límite mensual de $25.000.
- Los viernes, sábados y domingos, Naranja X permite acceder a un 15% de descuento sin tope pagando con QR.
Además, COTO continúa con su promoción de 25% de reintegro los viernes al pagar con Mercado Pago, utilizando dinero en cuenta, tarjetas de débito y crédito. Sábados y domingos las condiciones se mantienen aunque con un 20% de descuento, siempre en productos seleccionados.
Es bueno tener en cuenta que las promociones pueden variar según las condiciones de cada entidad y comercio, por lo que es importante revisar los requisitos antes de empezar la compra o bien en la línea de cajas.
En pocas palabras
- Supermercados: Carrefour, Jumbo y ChangoMás ofrecen descuentos de hasta 35% y reintegros en septiembre de 2026.
- Promociones: beneficios varían según el comercio y medio de pago, con descuentos y reintegros significativos.
- Detalles: descuentos van del 5% al 35% y reintegros hasta $100.000, con condiciones específicas por banco y aplicación.