La inflación tocó su piso en agosto: 1,5% en Mendoza y 1,7% a nivel país según INDEC

La última vez que la inflación había alcanzado ese punto fue en junio, que hasta ahora era el piso del 2026. Ahí frenó la pendiente iniciada desde el pico inflacionario de 3,6% en marzo, antes de volver a repuntar en julio.

La inflación DEIE: los precios que subieron y bajaron en Mendoza

La menor inflación en 14 meses según INDEC

El dato nacional, que refleja la variación de precios de los principales conglomerados urbanos tal como lo mide INDEC, también es el menor desde enero. Al igual que en Mendoza, aunque un poco más arriba, había tocado su mínimo en junio con 1,9%.

Pero el Incluso en poco más de un año, algo que el Gobierno nacional celebró. "Es el valor más bajo en 14 meses" destacó el ministro de Economía Luis Caputo en su cuenta de Y por la misma vía, el presidente Milei, que no deja de insistir en su promesa de llega a la inflación 0, le regaló un eufórico "Vamos Toto!".

Como sea