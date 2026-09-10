La inflación tocó su piso en agosto: 1,5% en Mendoza y 1,7% a nivel país según INDEC

Como lo habían anticipado las mediciones privadas, la inflación volvió a desacelerarse en agosto. Según el IPC (Índice de Precios al Consumidor) medido por la DEIE en Mendoza la variación llegó a 1,5%, ubicándose otra vez en el nivel más bajo en lo que va del año, mientras que a nivel país el INDEC arrojó 1,7%.
De esa forma, la inflación en la provincia acumula un 19,5% en los primeros 8 meses. Y 32% respecto del año pasado.
Entre los rubros que empujaron ese valor están el gasto en Educación, con 3,9%, y Gastos para la Salud (2,8%) producto de una nueva suba de las prepagas. Completó el podio el capítulo Vivienda y Servicios Básicos, también con 2,8% mensual, a raíz del alza de tarifas y de alquileres.
La última vez que la inflación había alcanzado ese punto fue en junio, que hasta ahora era el piso del 2026. Ahí frenó la pendiente iniciada desde el pico inflacionario de 3,6% en marzo, antes de volver a repuntar en julio.
La inflación DEIE: los precios que subieron y bajaron en Mendoza
La menor inflación en 14 meses según INDEC
El dato nacional, que refleja la variación de precios de los principales conglomerados urbanos tal como lo mide INDEC, también es el menor desde enero. Al igual que en Mendoza, aunque un poco más arriba, había tocado su mínimo en junio con 1,9%.
Pero el Incluso en poco más de un año, algo que el Gobierno nacional celebró. "Es el valor más bajo en 14 meses" destacó el ministro de Economía Luis Caputo en su cuenta de Y por la misma vía, el presidente Milei, que no deja de insistir en su promesa de llega a la inflación 0, le regaló un eufórico "Vamos Toto!".
Como sea