Javier Milei advirtió ante ejecutivos de finanzas que no cambiará la política fiscal ni la monetaria

Volvió a criticar a la prensa y se refirió nuevamente al tema del sobreendeudamiento y afirmó que las críticas que recibe el gobierno nacional por la alta morosidad de las familias es para "manipular a la población”. E insistió: "Si no prestaran, la mora sería cero, pero ese mundo no estaría bueno. Miles de pymes ni calificaban para tomar deuda y hoy sí”.

El presidente redobló la apuesta por la inflación

Milei se mostró categórico al mencionar la presión que existe de algunos sectores para flexibilizar el rumbo económico con miras al año electoral. "No voy a llegar a este momento para cambiar las cosas”, recalcó tras desechar cualquier cambio en las políticas que comanda la gestión libertaria. Incluso aprovechó para elogiar al ministro Luis Toto Caputo por los 1.000 días compartidos en ese camino.

El presidente destacó que la base monetaria se mantiene estable desde hace casi 12 meses y aun así persiste la inflación, señal de que todavía existe sobrante monetario en la economía. En este caso, alertó que una política menos firme traería de vuelta la inflación.

"Voy a redoblar al mango mi ortodoxia. No voy a cambiar ni la política fiscal ni la política monetaria. Voy a seguir con equilibrio fiscal y voy a seguir apretando la cantidad de dinero hasta derrotar la inflación”, reiteró ante el nutrido auditorio.

Sobre el tema Malvinas

También hizo una alusión al tema Malvinas, tras sus recientes anuncios, al señalar que la inversiones que están llegando al país posiciona a la Argentina mejor en el tablero geopolítico.

"Estamos hablando de 200.000 millones de dólares que van a ser invertidos en nuestra economía durante los próximos años para potenciar distintos sectores con mucho potencial, como la generación de energía, la minería, la infraestructura, la tecnología y la siderurgia; sectores que van a expandir aún más nuestras exportaciones nacionales y que, dicho sea de paso, nos permite ser un jugador importante de manera geopolítica y nos permite poder avanzar en el reclamo de nuestra soberanía sobre Malvinas”, expresó.

En otro tramo sostuvo que tras las elecciones del 2027, el oficialismo va a "incrementar" la cantidad de diputados y va a quedar "a dos senadores del quórum”, mientras que añadió: "Ahí van a ver lo que es acelerar a fondo”.

El presidente aseguró que su gobierno es el que tuvo "más medidas pro pobres de la historia”, como el caso de la baja de la inflación. "Otra política muy pro pobre es bajar la inseguridad porque la personas con recursos se pueden pagar seguridad privada”.

“Riesgo país bajo implica crédito más accesible, lo cual significa un mayor nivel de inversión y, por lo tanto, más puestos de trabajo genuinos”, destacó en otro párrafo de su extenso discurso que superó la hora de duración.