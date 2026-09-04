Quiénes son los CEO del cuestionado proyecto petrolero israleí-británico en Malvinas

Ha estado al frente de la empresa desde sus inicios, liderando todo el proceso que llevó al crucial descubrimiento del yacimiento de petróleo Sea Lion en la Cuenca Norte de las Islas Malvinas en mayo de 2010.

Antes de fundar la firma petrolera, Moody construyó su trayectoria en el sector financiero, trabajando en empresas de gestión de inversiones como AXA Equity & Law Investment Management y St Paul's Investment Management.

Es graduado de la Universidad de Lancaster y la sede central operativa bajo su cargo se encuentra en Salisbury, Reino Unido.

Javier Milei cuestionó el avance del proyecto petrolero en Malvinas

El presidente Javier Milei cuestionó este jueves, en cadena nacional, el avance del proyecto Sea Lion.

Con su gabinete y por cadena nacional, Javier Milei reinstaló la cuestión Malvinas y advirtió a Sea Lion, por el proyecto petrolero. Foto: Oficina de la Presidencia

Anunció medidas destinadas a impedir que empresas extranjeras exploten recursos en áreas próximas a las Islas Malvinas que están bajo ocupación británica.

Este pronunciamiento puso bajo el foco a la operadora del yacimiento, Navitas Petroleum, y a su director general, Amit Kornhauser.

El proyecto petrolero Sea Lion en Malvinas

Se trata de un desarrollo de crudo offshore situado a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. La firma israelí Navitas Petroleum posee el 65% de participación y actúa como operadora, mientras que la británica Rockhopper Exploration plc es su socia.

El yacimiento cuenta con reservas estimadas en 216 millones de barriles equivalentes de petróleo en la categoría 2P y 603 MMBOE en la categoría 2C.

La subsidiaria británica de la empresa y Rockhopper ya alcanzaron la Decisión Final de Inversión (FID). El inicio de la explotación ("primer petróleo") está previsto para marzo de 2028.

El proyecto petrolero Sea Lion está activo en Malvinas.

Las fases de desarrollo Fase 1: Contempla la perforación de 11 pozos submarinos conectados a una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO) redesplegada. Fase 2: Iniciará tres años después, sumando 12 pozos adicionales. Se proyecta que la producción se extienda por más de 30 años, operando desde oficinas en Londres, Aberdeen y Puerto Argentino.



Perfil de la israelí Navitas Petroleum

Es una sociedad enfocada en la exploración y producción de petróleo y gas natural en América del Norte, con oficinas en Herzliya (Israel), Houston (Estados Unidos) y Londres (Reino Unido).

La compañía cotiza en la Bolsa de Tel Aviv e integra el índice de alta negociación Tel-Aviv 125.

Entre sus fundadores clave destacan Gideon Tadmor (presidente ejecutivo con experiencia en grandes yacimientos de gas en el Mediterráneo) y Koby Katz, ex director general del Ministerio de Energía de Israel.