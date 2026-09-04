Quiénes son los CEO del cuestionado proyecto petrolero israleí-británico en Malvinas

Amit Kornhauser, de la compañía israelí Navitas Petroleum, y Sam Moody, de la británica Rockhopper Exploration, son los CEO de Sea Lion, el proyecto petrolero de crudo offshore situado a 200 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, por el cual Javier Milei prometió duras sanciones durante su discurso en cadena nacional.
Navitas Petroleum posee el 65% del paquete accionario en Sea Lion y está asociada con Rockhopper Exploration que tiene el 35% restante.
¿Quién es Amit Kornhauser?
- Trayectoria en Navitas Petroleum: ocupa la gerencia general (CEO) desde enero de 2022. Previamente se desempeñó como director de la firma, entre 2013 y 2015. También fue director financiero (CFO) entre 2016 y 2021.
- Carrera previa: desarrolló su carrera en el ámbito corporativo israelí, habiendo sido CFO de Delek Energy, controller en Delek Group Ltd. y en la inmobiliaria Aura Investments Ltd. También se desempeñó como gerente en Ernst & Young Israel entre 2001 y 2007.
- Es licenciado en Economía y Contabilidad, tiene una Maestría en Dirección de Empresas con especialización en finanzas por la Universidad de Tel Aviv, y cuenta con la certificación de contador público en Israel.
¿Quién es Sam Moody?
Es el CEO y confundador de Rockhopper Exploration, una compañía petrolera británica creada a principios de 2004.
Ha estado al frente de la empresa desde sus inicios, liderando todo el proceso que llevó al crucial descubrimiento del yacimiento de petróleo Sea Lion en la Cuenca Norte de las Islas Malvinas en mayo de 2010.
Antes de fundar la firma petrolera, Moody construyó su trayectoria en el sector financiero, trabajando en empresas de gestión de inversiones como AXA Equity & Law Investment Management y St Paul's Investment Management.
Es graduado de la Universidad de Lancaster y la sede central operativa bajo su cargo se encuentra en Salisbury, Reino Unido.
Javier Milei cuestionó el avance del proyecto petrolero en Malvinas
El presidente Javier Milei cuestionó este jueves, en cadena nacional, el avance del proyecto Sea Lion.
Anunció medidas destinadas a impedir que empresas extranjeras exploten recursos en áreas próximas a las Islas Malvinas que están bajo ocupación británica.
Este pronunciamiento puso bajo el foco a la operadora del yacimiento, Navitas Petroleum, y a su director general, Amit Kornhauser.
El proyecto petrolero Sea Lion en Malvinas
- Se trata de un desarrollo de crudo offshore situado a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. La firma israelí Navitas Petroleum posee el 65% de participación y actúa como operadora, mientras que la británica Rockhopper Exploration plc es su socia.
- El yacimiento cuenta con reservas estimadas en 216 millones de barriles equivalentes de petróleo en la categoría 2P y 603 MMBOE en la categoría 2C.
- La subsidiaria británica de la empresa y Rockhopper ya alcanzaron la Decisión Final de Inversión (FID). El inicio de la explotación ("primer petróleo") está previsto para marzo de 2028.
- Las fases de desarrollo
- Fase 1: Contempla la perforación de 11 pozos submarinos conectados a una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO) redesplegada.
- Fase 2: Iniciará tres años después, sumando 12 pozos adicionales.
- Se proyecta que la producción se extienda por más de 30 años, operando desde oficinas en Londres, Aberdeen y Puerto Argentino.
Perfil de la israelí Navitas Petroleum
Es una sociedad enfocada en la exploración y producción de petróleo y gas natural en América del Norte, con oficinas en Herzliya (Israel), Houston (Estados Unidos) y Londres (Reino Unido).
La compañía cotiza en la Bolsa de Tel Aviv e integra el índice de alta negociación Tel-Aviv 125.
Entre sus fundadores clave destacan Gideon Tadmor (presidente ejecutivo con experiencia en grandes yacimientos de gas en el Mediterráneo) y Koby Katz, ex director general del Ministerio de Energía de Israel.
En pocas palabras
- Los CEO del proyecto: Amit Kornhauser (Navitas Petroleum) y Sam Moody (Rockhopper Exploration) lideran el proyecto petrolero Sea Lion en Malvinas.
- Cuestionamiento de Milei: el presidente anunció medidas contra la explotación de recursos en áreas próximas a las Islas Malvinas.
- Desarrollo del proyecto: el yacimiento Sea Lion prevé su inicio de explotación para marzo de 2028, con una duración estimada de más de 30 años.