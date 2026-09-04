El gobernador Alfredo Cornejo participó este viernes en la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), desarrollada en Puerto Iguazú, Misiones. Durante el conversatorio "El rol de las provincias en la transformación competitiva del país", ratificó su apoyo al rumbo económico del gobierno nacional, pero puso el foco central en la necesidad urgente de avanzar hacia una reforma fiscal integral que abarque impuestos, gasto público y coparticipación federal.
Alfredo Cornejo: "Argentina necesita una reforma fiscal más profunda en impuestos, gasto y coparticipación"
Durante la 47ª Convención Anual del IAEF en Puerto Iguazú, Cornejo ratificó su apoyo al ordenamiento macroeconómico y habló de la proyección de la minería
El encuentro, que se extiende del 3 al 6 de septiembre bajo el lema "Argentina: de la estabilidad al crecimiento. Cómo generar competitividad sostenida", reúne a referentes de la gestión pública, legisladores y ejecutivos del sector financiero.
Cornejo compartió el panel institucional con los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Hugo Passalacqua (Misiones) y Juan Pablo Valdés (Corrientes), bajo la moderación del periodista José del Río.
El reclamo por una reforma fiscal profunda
Al cierre del panel, al ser consultado sobre qué necesita la Argentina para consolidar un modelo competitivo, Cornejo centró su definición en la reestructuración del esquema tributario y la distribución de recursos entre la Nación y las provincias.
"La Argentina necesita una reforma fiscal más profunda en materia impositiva, pero también en lo referido al gasto público, la distribución de los recursos y la coparticipación", enfatizó el jefe del Ejecutivo mendocino, señalando que la estabilidad fiscal alcanzada debe complementarse con un sistema impositivo que no asfixie a los sectores productivos.
Respaldos al ordenamiento macroeconómico
Durante su intervención, el mandatario repasó la coyuntura económica nacional y renovó su acompañamiento a las reformas estructurales impulsadas por la administración del presidente Javier Milei.
"No solo estoy de acuerdo, sino que desde el inicio apoyé este rumbo, convencido de que la Argentina tiene que sanear su economía y de que el presidente lo está haciendo", afirmó Cornejo. En ese sentido, remarcó que si bien restan problemas por resolver, debe valorarse el punto de partida: "Se pone mucho foco en lo que falta, pero hay que ver de dónde se venía y los progresos logrados en materia de estabilidad macroeconómica, que es imprescindible para crecer".
El gobernador comparó el escenario institucional argentino con los modelos de Chile y Uruguay, donde las transiciones políticas no alteran las reglas macroeconómicas de fondo. "El desarrollo no puede depender de una persona sino de una orientación. La Argentina debe aspirar a que este rumbo no cambie en el futuro, independientemente de los signos políticos", agregó.
Reformas en Mendoza y proyección minera
En otro tramo del debate, Cornejo repasó medidas aplicadas en Mendoza que sentaron precedentes nacionales, como la implementación del Ítem Aula y la regulación del transporte a través de plataformas digitales.
También ponderó las obras de movilidad urbana en el Gran Mendoza, destacando la extensión del Metrotranvía hasta el Aeropuerto Internacional El Plumerillo.
Sobre el final, el gobernador se refirió al desarrollo de la minería sustentable en la provincia como una oportunidad estratégica enmarcada en el nuevo clima de inversión nacional. "Aprovechamos esta ventana de oportunidades para desarrollar la minería con debate público, consensos institucionales y leyes aprobadas de manera casi unánime en la Legislatura", resaltó.
En pocas palabras
- Respaldo: Cornejo ratificó su apoyo al ordenamiento macroeconómico nacional en la 47ª Convención Anual del IAEF.
- Reclamo: el gobernador reclamó una reforma fiscal integral que abarque impuestos, gasto público y coparticipación federal.
- Encuentro: el mendocino participó junto a otros gobernadores y destacó medidas de Mendoza y el desarrollo de la minería sustentable.