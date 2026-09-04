Alfredo Cornejo: "Argentina necesita una reforma fiscal más profunda en impuestos, gasto y coparticipación"

Alfredo Cornejo junto a los gobernadores que se sumaron al panel "El rol de las provincias en la transformación competitiva del país". Foto: redes sociales

El reclamo por una reforma fiscal profunda

Al cierre del panel, al ser consultado sobre qué necesita la Argentina para consolidar un modelo competitivo, Cornejo centró su definición en la reestructuración del esquema tributario y la distribución de recursos entre la Nación y las provincias.

"La Argentina necesita una reforma fiscal más profunda en materia impositiva, pero también en lo referido al gasto público, la distribución de los recursos y la coparticipación", enfatizó el jefe del Ejecutivo mendocino, señalando que la estabilidad fiscal alcanzada debe complementarse con un sistema impositivo que no asfixie a los sectores productivos.

Respaldos al ordenamiento macroeconómico

Durante su intervención, el mandatario repasó la coyuntura económica nacional y renovó su acompañamiento a las reformas estructurales impulsadas por la administración del presidente Javier Milei.

"No solo estoy de acuerdo, sino que desde el inicio apoyé este rumbo, convencido de que la Argentina tiene que sanear su economía y de que el presidente lo está haciendo", afirmó Cornejo. En ese sentido, remarcó que si bien restan problemas por resolver, debe valorarse el punto de partida: "Se pone mucho foco en lo que falta, pero hay que ver de dónde se venía y los progresos logrados en materia de estabilidad macroeconómica, que es imprescindible para crecer".

El gobernador comparó el escenario institucional argentino con los modelos de Chile y Uruguay, donde las transiciones políticas no alteran las reglas macroeconómicas de fondo. "El desarrollo no puede depender de una persona sino de una orientación. La Argentina debe aspirar a que este rumbo no cambie en el futuro, independientemente de los signos políticos", agregó.

Reformas en Mendoza y proyección minera

En otro tramo del debate, Cornejo repasó medidas aplicadas en Mendoza que sentaron precedentes nacionales, como la implementación del Ítem Aula y la regulación del transporte a través de plataformas digitales.

También ponderó las obras de movilidad urbana en el Gran Mendoza, destacando la extensión del Metrotranvía hasta el Aeropuerto Internacional El Plumerillo.

Sobre el final, el gobernador se refirió al desarrollo de la minería sustentable en la provincia como una oportunidad estratégica enmarcada en el nuevo clima de inversión nacional. "Aprovechamos esta ventana de oportunidades para desarrollar la minería con debate público, consensos institucionales y leyes aprobadas de manera casi unánime en la Legislatura", resaltó.