Ampliación del Aeropuerto El Plumerillo: Cornejo confirmó que el 15 de septiembre se llamará a licitación

La remodelación del aeropuerto incluye mayor operatividad de vuelos, otro sector VIP y más servicios gastronómicos. El objetivo, se indicó, es adecuarlo "a las nuevas necesidades operativas y mejorar el confort de los pasajeros".

El proyecto edilicio abarca la intervención sobre una superficie existente de 13.000 metros cuadrados, de los cuales se remodelarán 2.500. A ese total se sumarán 1.400 metros cuadrados de construcción nueva, para totalizar los 14.400 m2.

Entre otras reformas, la inversión en el Aeropuerto de Mendoza apunta a dotarlo de más puertas de embarque Foto: Fernando Martinez/ Diario UNO

Qué cambiará en el Aeropuerto con la inversión

Lo cierto es que en junio la inversión original en el aeropuerto mendocino se incrementó. Y entre las reformas de mayor impacto está la ampliación de la sala de embarque de cabotaje, junto con la incorporación de una puerta de embarque adicional y nuevos núcleos de embarque remoto.

Lo dicho: terminada la obra, el aeropuerto de Mendoza podrá operar simultáneamente hasta 7 vuelos de gran porte, y así optimizar la fluidez del tráfico aéreo. Todo con un nuevo espacio para arribos internacionales.

Además, la terminal va a contar con una nueva sala VIP nacional, y otro espacio de similares características para viajeros internacionales. Esto complementado con la "readecuación" del área comercial y gastronómica en planta baja.

En cuanto a controles, también se renueva el área de Migraciones, con un sector para requisa de armas. Y habrá un nuevo punto de control a cargo de la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria para los vuelos nacionales.

En tanto, la obra de ampliación comprende la construcción de un edificio anexo que albergará oficinas administrativas de Aeropuertos Argentina 2000. Y también de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y el RENAR.