El martes 15 de septiembre la proyectada remodelación y ampliación del Aeropuerto El Plumerillo dará puntapié inicial con el llamado a licitación de la obra. Así lo oficializó el gobernador Alfredo Cornejo durante una visita a San Rafael.
Ampliación del Aeropuerto El Plumerillo: Cornejo confirmó que el 15 de septiembre se llamará a licitación
Pasará de 13.000 m2 a 14.400 m2. Más puertas de embarque, nuevo sector VIP y más puestos de control, las características de la obra en el aeropuerto de Mendoza
Si bien se había anunciado a comienzos de año, la inversión del concesionario de la terminal aérea, Aeropuertos Argentina 2000, se esperaba la aprobación definitiva por parte del ORSNA (Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos).
Eso dilató la fecha de la licitación, prevista inicialmente para julio. La obra consiste en ampliar hasta 30% la capacidad del complejo (originalmente era 40%), a partir de una inversión total de U$S26 millones.
La remodelación del aeropuerto incluye mayor operatividad de vuelos, otro sector VIP y más servicios gastronómicos. El objetivo, se indicó, es adecuarlo "a las nuevas necesidades operativas y mejorar el confort de los pasajeros".
El proyecto edilicio abarca la intervención sobre una superficie existente de 13.000 metros cuadrados, de los cuales se remodelarán 2.500. A ese total se sumarán 1.400 metros cuadrados de construcción nueva, para totalizar los 14.400 m2.
Qué cambiará en el Aeropuerto con la inversión
Lo cierto es que en junio la inversión original en el aeropuerto mendocino se incrementó. Y entre las reformas de mayor impacto está la ampliación de la sala de embarque de cabotaje, junto con la incorporación de una puerta de embarque adicional y nuevos núcleos de embarque remoto.
Lo dicho: terminada la obra, el aeropuerto de Mendoza podrá operar simultáneamente hasta 7 vuelos de gran porte, y así optimizar la fluidez del tráfico aéreo. Todo con un nuevo espacio para arribos internacionales.
Además, la terminal va a contar con una nueva sala VIP nacional, y otro espacio de similares características para viajeros internacionales. Esto complementado con la "readecuación" del área comercial y gastronómica en planta baja.
En cuanto a controles, también se renueva el área de Migraciones, con un sector para requisa de armas. Y habrá un nuevo punto de control a cargo de la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria para los vuelos nacionales.
En tanto, la obra de ampliación comprende la construcción de un edificio anexo que albergará oficinas administrativas de Aeropuertos Argentina 2000. Y también de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y el RENAR.
En pocas palabras
- Ampliación del Aeropuerto: la obra licitada el 15 de septiembre ampliará el Aeropuerto El Plumerillo a 14.400 m2.
- Inversión y Mejoras: se destinarán U$S26 millones para aumentar la capacidad operativa, sumar puertas de embarque y mejorar el confort de los pasajeros.
- Nuevas Instalaciones: el proyecto incluye un nuevo sector VIP, más puestos de control y espacios renovados para arribos y servicios.