La inversión para ampliar el Aeropuerto El Plumerillo aumentó casi 70%

Al respecto, Rinaldo subrayó que por el complejo "pasan 2 millones de pasajeros anuales, pero se necesita refuncionalizar el uso de su infraestructura. Por ejemplo, con salas amplias para operar más vuelos en horas pico".

Aeropuertos Argentina también elevó la inversión en mejoras para el aeropuerto de San Rafael, de inminente inauguración

La obra en El Plumerillo y la inversión en San Rafael y Malargüe

Hay un número que sostiene la millonaria inversión, ahora ajustada hacia arriba: ampliar la capacidad del aeropuerto de Mendoza un 40%. Y para el ejecutivo "duplicar la cantidad de embarques internacionales, de 1 a 2 vuelos en simultáneo".

Las estadísticas de INDEC que ratifican una caída del turismo emisivo y la recuperación del receptivo (más de 12% en mayo) justifican la apuesta. "Creció 10% el flujo de turistas internacionales a nivel país, y más en Mendoza", remarcó Rinaldo.

Con esa coyuntura, no es el único presupuesto que cambió. Aeropuertos Argentina confirmó la próxima reinauguración de la terminal que opera en San Rafael, al cabo de otra ampliación que totaliza U$S23 millones.

El administrador de la totalidad de los complejos aeroportuarios del país también renovará la pista utilizada en Malargüe, a cambio de U$S 500 mil. En este caso, impulsado por los vuelos "petroleros" y el potencial de Vaca Muerta.

Flybondi: "La oferta no puede acompañar la demanda"

En medio del ambicioso plan de inversión, el aeropuerto de Mendoza convive con un tema que inevitablemente atraviesa a muchos viajeros, turistas o no: la crisis de la aerolínea "low cost" Flybondi.

Quienes conocen el contexto, aseguran que un problema es la falta de aviones. Flybondi, la única del segmento de capitales nacionales, no tiene flota propia: hoy cuenta con 3 aviones, que llegaron a ser 8 alquilados en España y Lituania.

"Hay una situación de escasez porque ni Boeing ni Airbus están fabricando suficientes unidades. Así, Flybondi planificó una oferta que no puede acompañar la demanda actual", consideró Rinaldo.

El ejecutivo de Aeropuertos aseguró que la expectativa es que "para fin de año se normalice la situación. Mientras tanto, les pedimos a los pasajeros paciencia, y que tengan la suficiente previsión al planificar sus vuelos".

En la terminal aérea de Mendoza asumen que no es una crisis global de las low-cost. De hecho, Jetsmart vive un momento totalmente distinto: opera 15 aviones propios y ya confirmó que próximamente sumará otros 4.