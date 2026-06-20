Parece una ciudad, pero es el aeropuerto más grande del mundo: un gigante que no deja de expandirse

El aeropuerto fue inaugurado en 1999, pero su historia se remonta a la Guerra del Golfo, cuando la zona fue utilizada como base aérea. Desde entonces, su desarrollo ha sido progresivo, acompañando el crecimiento económico y logístico de Arabia Saudita. Hoy, además de su función comercial, cuenta con espacios reservados para futuras terminales, zonas logísticas, áreas residenciales e incluso proyectos vinculados a energías renovables.

¿Por qué este aeropuerto es vital?

La importancia del Aeropuerto Internacional Rey Fahd no radica únicamente en su tamaño, sino en lo que representa, una apuesta estratégica por el futuro del transporte aéreo y la conectividad global. En un contexto donde el tráfico de pasajeros y mercancías no deja de crecer, contar con una infraestructura capaz de expandirse sin límites físicos inmediatos es una ventaja clave. Además, su ubicación en el Golfo lo posiciona como un punto neurálgico entre Asia, Europa y África.

Este se caracteriza por tener: