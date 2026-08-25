Cerraron Aeroparque por tres días: ¿dónde derivan los vuelos de Mendoza?

Los pasajeros que viajan desde Mendoza con destino a la capital del país experimentan cambios de itinerario desde el inicio de la restricción operativa. Las empresas que cubren la ruta entre el Aeropuerto El Plumerillo y Buenos Aires reubicaron a los usuarios para garantizar la continuidad del esquema de transporte aéreo, derivando los servicios hacia Ezeiza.

Cierre de Aeroparque: mantenimiento de pista y logística

Los trabajos de infraestructura planificados en la aeroestación responden a un plan integral de actualización técnica que demandará una inversión cercana a los U$S 85 millones. La intervención técnica incluye la decontaminación de pista, la reparación de juntas, tareas de demarcación vial y la calibración del sistema de balizamiento, con la intención de sostener la seguridad del tráfico aéreo comercial que experimentó un incremento sostenido de pasajeros.

Las obras de mantenimiento obligan a cerrar la principal pista durante 55 horas seguidas.

Para mitigar el impacto operativo, el organismo de administración aeroportuaria coordinó con las diferentes líneas aéreas el ajuste de los cronogramas con meses de anticipación. La elección de la fecha responde a una ventana de menor demanda de pasajeros durante la mitad de la semana laboral, además de proyectar condiciones climáticas óptimas para el avance de las máquinas sobre la carpeta asfáltica.

Vuelos entre Mendoza y Ezeiza tras el cierre de Aeroparque

La grilla de operaciones del Aeropuerto Internacional El Plumerillo exhibe el esquema de contingencia dispuesto para atravesar la ventana de trabajo en la pista de la capital. La totalidad de las frecuencias hacia la zona metropolitana fueron derivadas hacia la terminal de Ezeiza, registrando vuelos que operan con normalidad en los horarios acordados por las compañías.

Recomendaciones para los pasajeros

Las autoridades aeroportuarias aconsejan a la comunidad de viajeros verificar el estado del pasaje antes de trasladarse hacia las terminales de salida. Debido al aumento en el volumen de personas que circulan por Ezeiza, se sugiere prever tiempos de traslado más holgados para concretar los trámites de embarque.

A partir de las 16 del jueves 27 de agosto, la terminal metropolitana reanudará su actividad operacional de forma gradual, restituyendo los itinerarios habituales de la conectividad aérea argentina.