Cerraron Aeroparque por tres días: ¿dónde derivan los vuelos de Mendoza?

El cierre de Aeroparque durante 55 horas seguidas impacta de forma directa en el flujo de pasajeros que viajan entre Mendoza y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La terminal porteña interrumpió sus servicios para vuelos desde este martes a las 9 hasta el jueves a las 16 para ejecutar obras de mantenimiento en la pista principal.
Durante este intervalo, la operatoria de cabotaje fue derivada al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza, mientras que diversas frecuencias sufrieron reprogramaciones de vuelos y ajustes de horarios.
Cierre de Aeroparque obliga a modificar itinerarios locales
La medida anunciada por el concesionario oficial de la terminal metropolitana afecta a un total estimado de 900 operaciones aéreas en todo el país. Ante la suspensión temporaria de despegues y aterrizajes en el predio junto al Río de la Plata, cerca del 60% de los servicios fueron redirigidos a la pista internacional de Ezeiza, mientras que el resto de los pasajes registró reprogramaciones de vuelos puntuales de horario.
Los pasajeros que viajan desde Mendoza con destino a la capital del país experimentan cambios de itinerario desde el inicio de la restricción operativa. Las empresas que cubren la ruta entre el Aeropuerto El Plumerillo y Buenos Aires reubicaron a los usuarios para garantizar la continuidad del esquema de transporte aéreo, derivando los servicios hacia Ezeiza.
Cierre de Aeroparque: mantenimiento de pista y logística
Los trabajos de infraestructura planificados en la aeroestación responden a un plan integral de actualización técnica que demandará una inversión cercana a los U$S 85 millones. La intervención técnica incluye la decontaminación de pista, la reparación de juntas, tareas de demarcación vial y la calibración del sistema de balizamiento, con la intención de sostener la seguridad del tráfico aéreo comercial que experimentó un incremento sostenido de pasajeros.
Para mitigar el impacto operativo, el organismo de administración aeroportuaria coordinó con las diferentes líneas aéreas el ajuste de los cronogramas con meses de anticipación. La elección de la fecha responde a una ventana de menor demanda de pasajeros durante la mitad de la semana laboral, además de proyectar condiciones climáticas óptimas para el avance de las máquinas sobre la carpeta asfáltica.
Vuelos entre Mendoza y Ezeiza tras el cierre de Aeroparque
La grilla de operaciones del Aeropuerto Internacional El Plumerillo exhibe el esquema de contingencia dispuesto para atravesar la ventana de trabajo en la pista de la capital. La totalidad de las frecuencias hacia la zona metropolitana fueron derivadas hacia la terminal de Ezeiza, registrando vuelos que operan con normalidad en los horarios acordados por las compañías.
Recomendaciones para los pasajeros
Las autoridades aeroportuarias aconsejan a la comunidad de viajeros verificar el estado del pasaje antes de trasladarse hacia las terminales de salida. Debido al aumento en el volumen de personas que circulan por Ezeiza, se sugiere prever tiempos de traslado más holgados para concretar los trámites de embarque.
A partir de las 16 del jueves 27 de agosto, la terminal metropolitana reanudará su actividad operacional de forma gradual, restituyendo los itinerarios habituales de la conectividad aérea argentina.
En pocas palabras
- Cierre de Aeroparque: las obras de mantenimiento obligan a cerrar la principal pista durante 55 horas seguidas.
- Impacto en vuelos: conexiones entre Mendoza y Buenos Aires se derivan a Ezeiza, con reprogramaciones y ajustes de horarios.
- Recomendaciones: se aconseja a los pasajeros verificar el estado del pasaje y prever tiempos de traslado adicionales a Ezeiza.