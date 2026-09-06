Durante décadas, un país de América del Sur convivió con una inflación que podía acercarse al 10% anual. Pero en 2026 ocurrió algo que parecía difícil de imaginar.
El país de América del Sur donde la inflación cayó a niveles de hace 70 años
El país sudamericano registró su menor índice de inflación interanual en 70 años, marcando un hito histórico para su política monetaria.
El país de América del Sur alcanzó uno de sus niveles de inflación más bajos en casi siete décadas. El dato que marcó el récord se conoció en febrero, cuando la inflación interanual quedó en 3,11%, el registro más bajo desde 1956. Se trata de Uruguay.
El país de América del Sur que tiene la inflación más baja en 70 años
La cifra no solo representa una mejora respecto de los años de mayor inflación, sino que también refleja un cambio en la forma en que Uruguay conduce su política monetaria. El Banco Central del Uruguay (BCU) explicó que uno de los factores determinantes fue el trabajo realizado para modificar las expectativas de inflación, un elemento que durante años había dificultado alcanzar de manera sostenida los objetivos establecidos.
El presidente del BCU, Guillermo Tolosa, señaló que durante mucho tiempo las expectativas de inflación permanecieron por encima de la meta. Esto obligaba a mantener tasas de interés elevadas durante períodos prolongados, con consecuencias sobre el crédito, la actividad económica y la confianza en la moneda. La estrategia de este país de América del Sur comenzó a cambiar al colocar la comunicación y la coordinación de expectativas en el centro de la política monetaria.
Tiene una de las economías más estables de Sudamérica y logró su inflación más baja en 70 años
El resultado fue una inflación que permaneció dentro del rango objetivo durante un período prolongado. Para el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, la estabilidad macroeconómica y el descenso de la inflación se convirtieron además en elementos importantes para atraer inversiones. El Gobierno también destaca la sostenibilidad fiscal y el grado inversor que Uruguay mantiene desde hace años.
Pero una inflación baja no significa necesariamente que Uruguay se haya convertido en un país barato. La diferencia es importante, la inflación mide cuánto aumentan los precios, mientras que el nivel de precios indica cuánto cuestan efectivamente los bienes y servicios. Por eso, aunque los precios aumenten más lentamente, el costo de vida puede continuar siendo elevado para los hogares.
El desafío para Uruguay ahora es mantener este escenario. Una inflación cercana al 3% representa un cambio significativo después de décadas de mayores aumentos, pero también plantea nuevas preguntas sobre el crecimiento, la competitividad y la fortaleza del peso uruguayo. El récord, por ahora, ya quedó marcado: el país logró llevar la inflación a niveles que no registraba desde mediados del siglo XX.
En pocas palabras
- Uruguay: El país sudamericano registró la inflación interanual más baja en 70 años, alcanzando un 3,11% en febrero.
- Política Monetaria: El Banco Central del Uruguay logró reducir la inflación modificando expectativas y coordinando la comunicación.
- Desafío futuro: Mantener la baja inflación y asegurar la competitividad y fortaleza de la moneda nacional.