En 1997 Argentina se unió con un país de América del Sur en un pacto minero: hoy lo impulsa de vuelta por el cobre

América del Sur concentra cerca del 40% de la oferta mundial de este metal. En medio del creciente interés global por los minerales críticos, dos países de la región decidieron reactivar un acuerdo que había quedado relegado durante décadas para impulsar su explotación. Se trata de Argentina y Chile, que buscan aprovechar de manera conjunta el enorme potencial minero de la cordillera de los Andes.

Los dos países de América del Sur que se unen en un tratado

La reactivación del Tratado de Integración y Complementación Minera entre Argentina y Chile representa un hito estratégico, ya que busca destrabar una cartera de megaproyectos binacionales valuada en más de 20.700 millones de dólares. Aunque el acuerdo fue firmado originalmente en 1997, los gobiernos del presidente argentino Javier Milei y del mandatario chileno José Antonio Kast decidieron relanzarlo con fuerza para aprovechar el auge global de los minerales críticos, especialmente el cobre.