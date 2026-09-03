"No soy mago" dijo Luis Caputo y aclaró que "en 2 años aún habrá gente que no llegue a fin de mes"

En relación con el mercado cambiario y los movimientos en torno a la divisa estadounidense, el funcionario llevó tranquilidad al sector financiero tras su reunión con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. De cara al escenario político de 2027, el ministro dio a entender que el esquema cuenta con herramientas para afrontar una eventual corrida usando instrumentos e intervenciones financieras. "Tenemos un poder de fuego que supera largamente la base monetaria", enfatizó.

"Venimos de un modelo financiero y vamos a un modelo de reconversión", analizó Luis Caputo.

La respuesta de Luis Caputo a las críticas directas de la UIA

El funcionario salió al cruce de las declaraciones de los dirigentes de la Unión Industrial Argentina (UIA), quienes expresaron preocupación por la caída de la actividad productiva. Luego de que directivos del sector fabril lo calificaran despectivamente como un especialista en finanzas sin experiencia en la industria, el economista remarcó que las conversaciones directas con las empresas muestran un panorama empresarial muy diferente.

"La mayoría de los empresarios entiende que tiene que haber un cambio de modelo, por más que sea difícil", afirmó Luis Caputo ante la audiencia. El ministro insistió en que el esquema anterior premiaba los rendimientos financieros por sobre la productividad real y sostuvo que el modelo propuesto exige reconvertirse e invertir para competir internacionalmente. "Antes, el gerente financiero de cualquier empresa era el más importante", cuestionó respecto del período previo.

Proyección económica y desacuerdos de fondo con el sector industrial

Al ser consultado sobre el ritmo de la recuperación, el jefe del Palacio de Hacienda utilizó comparaciones internacionales para contextualizar la dinámica social. El economista remarcó que "en Estados Unidos también hay gente que no llega a fin de mes" e insistió en la necesidad de consolidar la estabilidad de mercado para observar cambios profundos.

"Si mirás a los últimos 20 años, fuimos un desastre y si mirás hacia dónde vamos hoy, es todo para bien. Venimos de un modelo financiero y vamos a un modelo de reconversión", analizó el titular del Palacio de Hacienda. Finalmente, Luis Caputo concluyó su intervención con una apelación al compromiso de largo plazo: "Lo importante es la perseverancia. Si no nos desviamos del camino, de acá a los próximos 20 años esto va a ser otro país".